「３位でも突破」の現実味は？ 日本代表の運命を左右する“勝点”のボーダーラインを徹底検証。森保Jはあと何ポイント必要なのか【W杯】
日本時間６月12日に幕を開けたワールドカップ。アメリカ、カナダ、メキシコの３か国共催の大会で、日本代表は15日に行なわれたオランダとの初戦を２−２の引き分けで終えた。
グループステージは４チームの総当たり方式で、上位２か国がノックアウトステージにストレートインできることを考えれば、上々の滑り出しと言える。また、48か国開催となった今大会から３位もグループステージ突破の可能性があり、各組上位８チームに入れば次のラウンドに勝ち進めるレギュレーションだ。
そのなかで気になるのは、３位抜けの“勝点”はどこにボーダーラインがあるのかという点だろう。
今回から新フォーマットで行なわれているため、48か国で競った際の３位の勝ち抜けデータがない。そのため、３位抜けのボーダーラインを読むのは難しいと言える。そこで参考になるのが、昨秋に48か国参加のレギュレーションで開催されたU-17ワールドカップだ。
【U-17ワールドカップ2025 各組３位の順位表】
１位 北朝鮮（勝点４／得失点差３）
２位 エジプト（勝点４／得失点差０）
３位 ウガンダ（勝点４／得失点差０）
４位 パラグアイ（勝点４／得失点差０）
５位 モロッコ（勝点３／得失点差８）
６位 チェコ（勝点３／得失点差３）
７位 チュニジア（勝点３／得失点差３）
８位 メキシコ（勝点３／得失点差−２）
――ノックアウトステージ進出――
９位 サウジアラビア（勝点３／得失点差−２）
10位 インドネシア（勝点３／得失点差−５）
11位 カタール（勝点２／得失点差−１）
12位 コスタリカ（勝点１／得失点差−３）
※２位、３位、４位は得点差、３位と４位はフェアプレーポイントで並んだ影響で抽選。８位と９位はフェアプレーポイントにより順位を決定。
上記のデータがU-17W杯の３位グループ順位表となる。勝点４のチームが４チーム、勝点３が６チーム、勝点２と勝点１がそれぞれ１チームあった。
このデータを見ていくと、勝点４のチームは100パーセント突破しており、勝点３の場合は６チーム中の４チームが突破している。そこから読み取れるのは、突破のためには１勝がマスト。さらに引き分けで勝点を１つ積み上げられれば、次のステージへの進出が確実になるということだ。
実際に勝点４でグループ内４位になったケースはU-17W杯において１組しかない点を踏まえても、勝点４があれば安全圏と言えるだろう（４チームが勝点４で並んだグループKのみ）。
森保ジャパンは第２戦でチュニジアと対戦し、もうひとつのカードでオランダとスウェーデンが顔を合わせる。すでに勝点４で４チームが並ぶ可能性は潰えており、勝点４の確保が３位突破の目安となるに違いない。
もちろんA代表のW杯以上に戦力差が大きいU-17W杯のデータをそのまま当てはめるのは危険だが、過去のデータを踏まえた場合、現在勝点１の日本にとって、第２戦がポイントになる。勝利を収められれば勝点４に伸ばせるだけに、３位抜けも含めて突破が濃厚となるはずである。
引き分け以下に終わった場合はオランダとスウェーデンの結果次第で順位が変動するが、どちらにせよ最終節で勝点３が必要になるのは間違いない。
文●松尾祐希（サッカーライター）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
グループステージは４チームの総当たり方式で、上位２か国がノックアウトステージにストレートインできることを考えれば、上々の滑り出しと言える。また、48か国開催となった今大会から３位もグループステージ突破の可能性があり、各組上位８チームに入れば次のラウンドに勝ち進めるレギュレーションだ。
今回から新フォーマットで行なわれているため、48か国で競った際の３位の勝ち抜けデータがない。そのため、３位抜けのボーダーラインを読むのは難しいと言える。そこで参考になるのが、昨秋に48か国参加のレギュレーションで開催されたU-17ワールドカップだ。
【U-17ワールドカップ2025 各組３位の順位表】
１位 北朝鮮（勝点４／得失点差３）
２位 エジプト（勝点４／得失点差０）
３位 ウガンダ（勝点４／得失点差０）
４位 パラグアイ（勝点４／得失点差０）
５位 モロッコ（勝点３／得失点差８）
６位 チェコ（勝点３／得失点差３）
７位 チュニジア（勝点３／得失点差３）
８位 メキシコ（勝点３／得失点差−２）
――ノックアウトステージ進出――
９位 サウジアラビア（勝点３／得失点差−２）
10位 インドネシア（勝点３／得失点差−５）
11位 カタール（勝点２／得失点差−１）
12位 コスタリカ（勝点１／得失点差−３）
※２位、３位、４位は得点差、３位と４位はフェアプレーポイントで並んだ影響で抽選。８位と９位はフェアプレーポイントにより順位を決定。
上記のデータがU-17W杯の３位グループ順位表となる。勝点４のチームが４チーム、勝点３が６チーム、勝点２と勝点１がそれぞれ１チームあった。
このデータを見ていくと、勝点４のチームは100パーセント突破しており、勝点３の場合は６チーム中の４チームが突破している。そこから読み取れるのは、突破のためには１勝がマスト。さらに引き分けで勝点を１つ積み上げられれば、次のステージへの進出が確実になるということだ。
実際に勝点４でグループ内４位になったケースはU-17W杯において１組しかない点を踏まえても、勝点４があれば安全圏と言えるだろう（４チームが勝点４で並んだグループKのみ）。
森保ジャパンは第２戦でチュニジアと対戦し、もうひとつのカードでオランダとスウェーデンが顔を合わせる。すでに勝点４で４チームが並ぶ可能性は潰えており、勝点４の確保が３位突破の目安となるに違いない。
もちろんA代表のW杯以上に戦力差が大きいU-17W杯のデータをそのまま当てはめるのは危険だが、過去のデータを踏まえた場合、現在勝点１の日本にとって、第２戦がポイントになる。勝利を収められれば勝点４に伸ばせるだけに、３位抜けも含めて突破が濃厚となるはずである。
引き分け以下に終わった場合はオランダとスウェーデンの結果次第で順位が変動するが、どちらにせよ最終節で勝点３が必要になるのは間違いない。
文●松尾祐希（サッカーライター）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF