「オランダ戦で特に目立った選手」イタリア強豪関心の日本代表MF、セリエA古豪の獲得候補として地元メディアが報道！「ドゥムフリースは対応に苦しんだ」
日本代表は北中米ワールドカップの初戦で、強豪オランダと２−２で引き分けた。
その試合に日本の１点目を決めた中村敬斗には、イタリアの強豪ローマからのオファーが取り沙汰された。
そんな、25歳のアタッカーについて、セリエAの古豪トリノの専門サイト『Toro news』も注目。イニャツィオ・アバーテ監督が新たに就任したトリノに適した人材として、取り上げた。
「オランダ戦で特に目立った選手がナカムラだ。仕掛けや技術に加え、守備でも大きく貢献した。本当にとてもポジティブなパフォーマンスで、ゴールが花を添えている」
同メディアは「利き足は右で、左サイドが主戦場。モダンなウイングで、右足で切り込み、守備でも貢献する。オランダ戦でもそういう特徴が出ており、試合の大半でデンゼル・ドゥムフリースは対応に苦しんだ」と続けた。
「アバーテの考えにおいて、彼は極めて有益な選手となるだろう。日本代表での彼は、まさにトリノの新監督が求める役割をこなしているからだ」
評価上昇中の中村がフランス２部のスタッド・ドゥ・ランスを退団するのは、時間の問題かもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
その試合に日本の１点目を決めた中村敬斗には、イタリアの強豪ローマからのオファーが取り沙汰された。
そんな、25歳のアタッカーについて、セリエAの古豪トリノの専門サイト『Toro news』も注目。イニャツィオ・アバーテ監督が新たに就任したトリノに適した人材として、取り上げた。
「オランダ戦で特に目立った選手がナカムラだ。仕掛けや技術に加え、守備でも大きく貢献した。本当にとてもポジティブなパフォーマンスで、ゴールが花を添えている」
同メディアは「利き足は右で、左サイドが主戦場。モダンなウイングで、右足で切り込み、守備でも貢献する。オランダ戦でもそういう特徴が出ており、試合の大半でデンゼル・ドゥムフリースは対応に苦しんだ」と続けた。
「アバーテの考えにおいて、彼は極めて有益な選手となるだろう。日本代表での彼は、まさにトリノの新監督が求める役割をこなしているからだ」
評価上昇中の中村がフランス２部のスタッド・ドゥ・ランスを退団するのは、時間の問題かもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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