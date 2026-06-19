「おめでとう！」Snow Man・ラウール、報告にファン歓喜！「嬉しいお知らせ」「頭がついていってない」
Snow Manのラウールさんは6月19日、自身のInstagramを更新。報告に反響が寄せられました。
【投稿】「おめでとう！」「頭がついていってない」
コメントでは「朝からこんなに嬉しいお知らせで1日頑張れる」「おめでとう！」「見る見る!!絶対に見るよっ!!ラウールにしか出来ないお仕事って感じですね」「凄い！まさにラウールに適任の番組キタ！！」「第二弾どころかレギュラー化求めます」「以外な角度のサプライズ過ぎて、頭がついていってないですが、とっても楽しみです」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】「おめでとう！」「頭がついていってない」
「見る見る!!絶対に見るよっ!!」ラウールさんは「The Fashion Postという番組が始まります」と報告し、1枚の写真を投稿。テーブルに肘をつき、クールな表情でカメラを見つめたソロショットです。「収録があまりに盛り上がりすぎてしまい、どうしても話し足りなかったので誠に勝手ではありますが自分の中で第二弾を決定させてしまっています。笑 第三弾、四弾、五弾でも話し足りないのがファッションというテーマなのかなと思います」とも語りました。
おしゃれな姿を多数披露自身のInstagramで、おしゃれな姿を多数披露しているラウールさん。番組では、ファッションについてどのようなことを語っているのでしょうか。楽しみに待ちたいですね。
(文:多町野 望)