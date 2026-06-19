八木勇征とマッサマンの貴重な2ショットに反響、同じ方向見る姿に「後光が眩しいw」「オフ感たまらない」「可愛い」

【写真】八木勇征がマッサマンと一緒にパシャリ！【写真】めざましくんを手にした八木勇征

八木勇征（FANTASTICS）がXにて、マッサマンの像と撮影した2ショットを公開した。

■八木勇征が“マッサマンサン”と同じ方向を見る自撮り公開！

マッサマンはSnow Manの向井康二が扮している、フジテレビ系のバラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』に登場するヒーロー。八木はマッサマンの像をバックに自撮りした2枚の写真をアップし、「少し前に撮りました マッサマンサン」と、丁寧に敬称を付けたキャプションを添えている。

1枚目の八木はカメラ目線だが、2枚目ではマッサマンと同じ方向を見つめるように、凛々しい視線を遠くへ向けている。そしてマッサマンの背後からはまばゆい後光が差し、神秘的な写真に仕上がった。

SNSでは「貴重な2ショットありがとう！」「オフ感がたまらない」「マッサマンの存在感が強すぎる笑」「2ショめちゃ嬉しい」「康二これ見てお願い」「同じ方向見てるの可愛い」「なんか後光が眩しいw」「こーじくんが喜びます」「サン付けなのかわいい笑」など話題を集めており、「ゆせとマッサマンの対決見たい」「番組に出てほしい！」と、正式な共演を待望する声も多く見られた。

■八木勇征がめざましくんを手に微笑む

また八木は、6月19日に放送された『めざましテレビ』にインタビュー出演。ベージュのジャケット姿でめざましくんのぬいぐるみを手にしたオフショットも公開されている。