20th Centuryの坂本昌行が、6月18日放送の『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）にゲスト出演。Snow Manの阿部亮平、Aぇ! groupの正門良規との3ショットが公開され、注目を集めている。

【写真＆動画】阿部亮平＆正門良規＆坂本昌行の3ショット／阿部亮平＆正門良規の収録後トーク／阿部亮平『ナゾトレMAXXX』過去オフショット

■坂本昌行が『ナゾトレMAXXX』にゲスト出演

20th Centuryの公式Xで公開された写真では、中央に立つ坂本を囲むように、阿部と正門が笑顔でポーズ。阿部はライトグレーのジャケットにグリーンのシャツを合わせた爽やかな装い、正門はブラックスーツに柄シャツを合わせたスタイルで登場している。

今回の放送では、キッチン家電や便利グッズ、人気お総菜など、2026年上半期のヒット商品を“ナゾトレ流”に深掘り。坂本は投稿で「緊張して訳わからん事を言ってるかもしれませんが、後輩の2人はしっかりしてるので是非そちらをご覧下さい」とユーモアたっぷりにつづっている。

SNSでは「胸熱」「坂本くんお顔がちっさい」「異次元スタイル」「坂本くんより阿部ちゃんの方が大きいの？」「レアすぎる」「画面全部がかわいい」などの声が寄せられている。

■阿部亮平＆正門良規の収録後トークも公開

番組公式SNSでは、阿部と正門による収録後トークも公開。ふたりが廊下を歩く自然体な姿や、番組の見どころを語る様子が収められている。