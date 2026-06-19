アーティストの竹内唯人が、兄である国民的俳優・竹内涼真について「一番尊敬している存在」との思いを語った。

【映像】恋リア出演時の竹内涼真の弟

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、竹内唯人がまさかの逆オファーで参戦した。

唯人は19歳の時に恋愛リアリティーショー『オオカミちゃんには騙されない』に出演し、一途な姿が反響を呼んで大ヒット。わずか3カ月後には歌手デビューを果たした。しかし、その後は順風満帆ではなく、19歳時の月収100万円から、現在は19万円のアルバイト生活で暮らしていること。21歳の時に400万円で購入したアウディを売却することになるも、ローンを相殺できず、その残りを兄・涼真に肩代わりしてもらったというエピソードが語られた。

番組スタッフから、兄がどのような存在かを問われた唯人は、「一番尊敬している存在ですかね」と回答。「俳優ってこんなことしてるの？と思うぐらい、早朝に出て行って、夜中前に帰ってくることもある。夜中帰ってきたと思ったらそのままジムに行く。『もう今日は疲れた。眠いからジムやめよう』とか一切ない」と、兄のストイックな日常を明かす。

そして、「全体を通して、“スーパースターになる人ってこうなんだろうな”っていうものを感じたんです」と、第一線で活躍する兄への深い敬意を語った。