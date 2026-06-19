長崎がMF山口蛍&FW岩崎悠人&FWノーマン・キャンベルと契約更新
V・ファーレン長崎は18日、MF山口蛍(35)、FW岩崎悠人(28)、FWノーマン・キャンベル(26)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。
3選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
MF山口蛍
「2026-27年シーズンも長崎でプレーすることになりました!過去最高のV・ファーレン長崎。そして、まだ見ぬ最高の景色を長崎の街全体で見に行きましょう!変わらず応援よろしくお願いします!」
FW岩崎悠人
「百年構想リーグではたくさんの熱い応援とサポートをありがとうございました。2026-27シーズンもV・ファーレン長崎でプレーさせていただくことになりました。また、皆さんとスタジアムで勝利の喜びを分かち合える瞬間を楽しみにしています。全力で戦います。」
FW{{ノーマン・キャンベル}
「V・ファーレン長崎の一員として新シーズンを迎えることをとても嬉しく思っています。最初の5か月間で、多くのことを学ぶことができました。これからはチームメイトとさらに一つになって戦い、今シーズンのクラブが掲げる目標達成に向けて、力を合わせて頑張っていきたいと思います。」
3選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
MF山口蛍
「2026-27年シーズンも長崎でプレーすることになりました!過去最高のV・ファーレン長崎。そして、まだ見ぬ最高の景色を長崎の街全体で見に行きましょう!変わらず応援よろしくお願いします!」
「百年構想リーグではたくさんの熱い応援とサポートをありがとうございました。2026-27シーズンもV・ファーレン長崎でプレーさせていただくことになりました。また、皆さんとスタジアムで勝利の喜びを分かち合える瞬間を楽しみにしています。全力で戦います。」
FW{{ノーマン・キャンベル}
「V・ファーレン長崎の一員として新シーズンを迎えることをとても嬉しく思っています。最初の5か月間で、多くのことを学ぶことができました。これからはチームメイトとさらに一つになって戦い、今シーズンのクラブが掲げる目標達成に向けて、力を合わせて頑張っていきたいと思います。」