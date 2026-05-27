大泉 洋の芸能生活30周年記念EPより「ひざこぞう」MV公開！細田佳央太が熱演、大泉は“見守る上司”役

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大泉 洋、芸能生活30周年記念EPより新曲「ひざこぞう」のMVが公開。MVでは、大泉に加えて俳優の細田佳央太が熱演、心温まるストーリー仕立ての作品となっている。

■世代を超えた心の交流と、楽曲の世界観がリンク

公開されたMVは、楽曲が持つ温かくも力強いメッセージ性をストレートに表現した作品。数々の話題作で実力を発揮している俳優の細田佳央太は、若者が抱く、思いどおりにいかない悔しさや、内に秘めた熱意をリアルかつ瑞々しく好演している。

一方、大泉は、若者の苦悩と成長を温かい眼差しで見守る上司役として出演。世代を超えたふたりの心の交流と、楽曲の世界観がリンクする仕上がりとなっている。

「ひざこぞう」は、日本テレビ系で放送中の朝の情報番組『DayDay.』の7月のエンディングテーマに決定。芸能生活30周年という記念すべきアニバーサリーイヤーを迎え、ますます精力的に活動を続ける大泉 洋が、1日の始まりを優しく後押ししてくれるような新曲「ひざこぞう」に注目だ。

PHOTO BY Sara Masuda

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「ひざこぞう」

2026.08.12 ON SALE

EP「感謝しかございません」

■関連リンク

大泉 洋 OFFICIAL SITE

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