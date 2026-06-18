「守るものができた」プロバスケ選手、結婚発表！ 和装の夫婦ショットに「すごく素敵」「絶対和装似合うやん」の声

「守るものができた」プロバスケ選手、結婚発表！ 和装の夫婦ショットに「すごく素敵」「絶対和装似合うやん」の声