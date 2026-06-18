「守るものができた」プロバスケ選手、結婚発表！ 和装の夫婦ショットに「すごく素敵」「絶対和装似合うやん」の声
プロバスケットボール・B.LEAGUE（Bリーグ）の群馬クレインサンダーズに所属する中村拓人選手は6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表し、和装での夫婦ショットを公開しました。
【写真】結婚発表のプロバスケ選手、和装の夫婦ショット公開
ファンからは「ご結婚おめでとうございます！」「すごく素敵」「絶対和装似合うやん」「守るものができた」「どうか末永くお幸せに!!」「更なる活躍期待してます」「来シーズンは奥様のためにも優勝しましょう！」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】結婚発表のプロバスケ選手、和装の夫婦ショット公開
「来シーズンは奥様のためにも優勝しましょう！」中村選手は「ご存知の方もおられるかと思いますが、結婚いたしました」と報告し、1枚の写真を投稿。和装した中村選手と妻が頭を下げるショットです。また「実は入籍自体は少し前に済ませておりましたが、このたび和装で写真を撮る機会があったので、このタイミングでご報告させていただきます」ともつづりました。
Instagramにも夫婦ショットを公開自身のInstagramでも結婚を報告した中村選手。Xに公開したものとは別の3枚の夫婦ショットも載せています。どれもとてもすてきなので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)