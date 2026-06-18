月の年金18万円「赤字でも週2回の外飲みはやめられない」66歳男性の毎日
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、三重県在住66歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：66歳・男性
居住地：三重県
家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の世帯年収：850万円
現預金：4000万円
リスク資産：0円
ひと月当たりの現在の収入「年金月18万円」に対して、月の生活費は「食費9万円、住居費7万円、光熱費2万円、通信費5000円、医療費5000円、日用品費5000円、被服費5000円、車関連費1万円、そのほか2万円」とあり、合計23万円ほど。
年金生活において「貯金は意識していない」と言い、「月5万円赤字」とのことです。
その理由として、「貯金ができていないのは、週2回ほど値段の高い飲酒ありの外食をしているためだが、現役のころから、年金生活が赤字になるだろうと思っていた」ため想定内だとあります。
税金や社会保険料については、「定年退職1年目の昨年は異常に高く感じたものの、今年からはかなり安くなると予想している」と言います。
年金生活を始めてから、「家で自分で作ったほうが楽しいというのもあり、外食の回数は減った」ほか、「車でドライブに行くとき、なるべく高速を使わず下道で行く」など節約を意識するようになったそう。
年金生活を送るうえで予想外だったことについては、「もっと手持ち無沙汰になるかと思ったが、意外に退屈していない。時間を気にして何かをするということがなくなり、自分のペースで動けるのは本当に気持ちよい」とコメントされていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：リトープス
年齢・性別：66歳・男性
居住地：三重県
家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の世帯年収：850万円
現預金：4000万円
リスク資産：0円
「現役のころから年金生活が赤字になるだろうと思っていた」年金生活で貯金ができているか、の問いに「貯金はできず取り崩している」と回答したリトープスさん。
年金生活において「貯金は意識していない」と言い、「月5万円赤字」とのことです。
その理由として、「貯金ができていないのは、週2回ほど値段の高い飲酒ありの外食をしているためだが、現役のころから、年金生活が赤字になるだろうと思っていた」ため想定内だとあります。
「いつも同じものを買っているのに値段が上がり続けている」物価高の影響については、「少し影響がある」と回答。「日常的にスーパーで買い物をしているが、いつもだいたい同じものを買っているはずなのに、なぜか金額が増え続けている」とリトープスさん。
税金や社会保険料については、「定年退職1年目の昨年は異常に高く感じたものの、今年からはかなり安くなると予想している」と言います。
時間を気にせず自分のペースで楽しむ充実した老後普段の暮らしについて伺うと、「外食は週2回ほど。週3回ほど近所のスーパーで買い物をしている。毎日7000歩ほどのウォーキングが日課。あとはテレビ、サブスク、YouTubeなどを楽しんでいる」と回答。
年金生活を始めてから、「家で自分で作ったほうが楽しいというのもあり、外食の回数は減った」ほか、「車でドライブに行くとき、なるべく高速を使わず下道で行く」など節約を意識するようになったそう。
年金生活を送るうえで予想外だったことについては、「もっと手持ち無沙汰になるかと思ったが、意外に退屈していない。時間を気にして何かをするということがなくなり、自分のペースで動けるのは本当に気持ちよい」とコメントされていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)