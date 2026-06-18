世界アマランク1位がLPGAツアーカード獲得へ LEAP制度で“第2の成功者”なるか
＜マイヤーLPGAクラシック 事前情報◇17日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞ 今大会には世界アマチュアランキング1位のキアラ・ロメロ（米国）が出場するが、LPGAツアーカード獲得に向けた大きなチャンスを迎えている。
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ロメロは、同ツアーが導入するアマチュア育成制度「エリート・アマチュア・パスウェイ（LEAP）」の対象選手で、女子アマチュアゴルフの国際チーム対抗戦カーティスカップ優勝などの実績により現在18ポイントを獲得している。この制度は、従来のQシリーズ（予選会）を経ずに、アマチュアが一定のポイントを積み上げることでLPGAツアーメンバー資格を得られる仕組みで、20ポイント到達がツアーカード獲得の条件となる。昨年はロッティ・ウォード（イングランド）が初めてこの制度を通じて資格を獲得しており、ロメロはその“成功例”に続く存在となる可能性を持つ。今大会は主催者推薦で出場しており、上位10位に入れば2ポイントを獲得し、その時点で20ポイントに到達してツアーカード獲得が決まる。ロメロはカーティスカップ優勝に加え、直近のメジャー「全米女子オープン」では6位タイに入りローアマチュアを獲得。わずか数週間で評価を大きく高めており、今大会は“人生を左右する1週間”となる可能性がある。会見では、ツアーカード獲得の可能性について問われると、「モチベーションになっているが、プレー中にそれを考え続けることはない。今この瞬間に集中し、目の前のショットにフォーカスしている」とアマチュアらしからぬ冷静さを見せる。今大会の結果次第では、ツアーカード獲得が目前に迫る状況。LEAP制度において“初の成功者”となったロッティに続く、2人目の到達者となるか注目される。「とにかく楽しみたい。プレーすること自体を大事にして、自分のベストを出したい」。20歳が、プロ入りへの扉を目前にしている。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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