マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のロキ役などで知られるトム・ヒドルストンが案内役を務めるナショナル ジオグラフィックの新ドキュメンタリー「ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン」の予告編が公開された。

本作は、西暦79年、ベスビオ火山が噴火する前の24時間の出来事を、ヒドルストンが歴史探偵となり紐解く全3話のドキュメンタリー。10代の少年、女性実業家、そしてとある兵士の3人にフォーカスを当て、それぞれが悲劇的な災害までの24時間をどう過ごしたか、最先端の考古学技術と彼ならではの想像力と共感力を駆使し、ポンペイの石膏像の向こう側にある、火山灰の下に眠る人々の姿を明らかにする。

ヒドルストンは、ドラマ「ロキ」で製作総指揮を務めたケヴィン・R・ライトと再タッグを組み、考古学、歴史学、地質学、災害研究の専門家たちとともに、長年信じられてきたポンペイの悲劇の定説を見直していく。

名門ケンブリッジ大学で古典学を学んだ経歴を持つヒドルストンは、歴史への深い造詣でも知られる。本作では、その知識と探究心を生かしながら、約2000年前に起きた歴史的災害を現代の視点で読み解き、ポンペイに生きた人々の物語を鮮やかに蘇らせる。

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公開された予告編では、ヒドルストンが探偵のように手がかりを集めながら、ポンペイ最後の時間をたどっていく様子が映し出される。本作は、「映画のような脚本ドラマと調査ドキュメンタリーのストーリーテリングを融合させた番組」と称されており、ヒドルストン自身もドラマパートに登場。古代ローマへと足を踏み入れたかのような演出で、視聴者を噴火直前の世界へと誘う。

予告編では、映画さながらの迫力で描かれる火山噴火や、灰に覆われた街で逃げ惑う人々の緊迫した姿も映し出される。さらに、「ロキ」で時空を自在に行き来する主人公を演じたヒドルストンが「ポンペイではタイムトラベルができる」と語り、過去と現在を交差させながら真実に迫る姿はファンにロキを思わせる見どころとなっている。

ラストで研究者から「よくやったね、ヒドルストン」と称賛されると、ヒドルストンが「いくつかアベンジャーズの映画を観たからね」とユーモアたっぷりに返答。MCUファンなら思わず笑みがこぼれる締めくくりとなっている。

また、番組では最新の発掘成果や科学的分析をもとに、「多くの人々には生き延びる可能性があった」という新たな見解も提示。ポンペイを単なる破滅の物語としてではなく、人々が極限状況の中で見せた勇気や犠牲、そして生き抜こうとした意志を描く人間ドラマとして再構築している。

「ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン」は、米ナショナル ジオグラフィックで2026年7月22日に放送され、翌23日から米Disney+とHuluで配信予定。日本での放送・配信日は現時点で発表されていない。

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