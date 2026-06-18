カートバッグに忍ばせたい。限定カラーの「IQOS ILUMA i リミックス モデル」が登場

ラウンドの日は、距離計やサングラス、ティーケースなど、お気に入りのアイテムをカートバッグに詰め込むのも楽しみのひとつだ。そんなゴルファーの持ち物リストに加えたくなる限定モデルが登場した。フィリップ モリス ジャパンが発売した「IQOS ILUMA i リミックス モデル」だ。今回の限定モデルは、光の当たり方や角度によって表情を変えるグラデーションカラーが特徴。ラウンド中の青空の下でも映えるデザインに仕上がっている。

なかでも注目は、シリーズ最上位モデルの「IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデル」。ホログラフィック仕様のラップカバーを採用し、光の当たり方や見る角度によって印象が変化する。シルバーを基調としたボディに、ターコイズからシルバーへ移ろうグラデーションを組み合わせたデザインは、限定モデルならではの特別感を演出している。

もちろん、より手に取りやすい「IQOS ILUMA i リミックス モデル」や「IQOS ILUMA i ONE リミックス モデル」もラインアップ。コースで使う機会の多いゴルファーなら、光の当たり方によって印象が変わるカラーリングも楽しめそうだ。

ラウンド前後は

「IQOS Together X」で運試し！

現在、IQOSの参加型キャンペーン「IQOS Together X」も展開中だ。2026年で3年目を迎える同キャンペーンは、「心ふるえる発見」をテーマに、旅行や豪華賞品が当たる抽選企画などを実施している。なかでも毎日参加できるルーレット企画は、ついつい挑戦したくなるコンテンツ。ラウンド前の空き時間や、18ホールを回り終えたあとに、その日の運試しをしてみるのも面白いかも!? 自宅でくつろぎながら気軽に楽しめるのもうれしいポイントだ。今後はイベントなど新たな展開も予定されているとのことで、続報にも注目したい。

【問い合わせ先】

フィリップ モリス ジャパン https://jp.iqos.com/

IQOS Together X https://iqosphere.jp.iqos.com/togetherx