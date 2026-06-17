木曜日は前線や上空の寒気の影響で、雨の降る所がありそうです。晴れ間の出る所も、にわか雨や雷雨に注意が必要です。東北では水曜日に続き、真夏日になる所があるでしょう。

【CGで見る】にわか雨や雷雨に注意 あす18日(木)夕方の発雷確率

晴れる所もにわか雨や雷雨に注意

本州の南にのびる梅雨前線の影響で、朝にかけては東海や関東の沿岸部で雨の降る所がある見込みです。関東の沿岸部の雨は朝にはやみますが、関東北部では午後も、にわか雨に注意が必要です。九州も前線や湿った空気の影響で雨雲がかかり、九州南部は雷を伴って雨脚の強まる所がある見込みです。九州は夜にかけて、降ったりやんだりとなる所がありそうです。





真夏日続く所も

日中は中国、四国から北海道にかけて日差しの出る所がありますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、午後を中心に所々でにわか雨や雷雨がある見込みです。

最高気温は全国的に25〜30℃くらいになりそうです。東北南部では水曜日より低い所がありますが、そのほかの地域は広い範囲で、同じか高く、東北では真夏日が続く所もあるでしょう。真夏並みの暑さになる所もあるため、こまめな水分補給など暑さ対策を心がけてください。

【木曜日の予想最高気温】

札幌 :28℃ 釧路:16℃

青森 :25℃ 盛岡:26℃

仙台 :24℃ 新潟:30℃

長野 :31℃ 金沢:29℃

名古屋:30℃ 東京:28℃

大阪 :30℃ 岡山:29℃

広島 :29℃ 松江:31℃

高知 :28℃ 福岡:29℃

鹿児島:27℃ 那覇:30℃

週末は広く雨で強まる所も

金曜日も晴れ間の出る所がありますが、土曜日から日曜日は前線や低気圧の影響で、広い範囲で雨が降りそうです。前線の活動が活発になり、雨の量が多くなる所もある見込みです。