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木曜日は前線や上空の寒気の影響で、雨の降る所がありそうです。晴れ間の出る所も、にわか雨や雷雨に注意が必要です。東北では水曜日に続き、真夏日になる所があるでしょう。

【CGで見る】にわか雨や雷雨に注意　あす18日(木)夕方の発雷確率

晴れる所もにわか雨や雷雨に注意

本州の南にのびる梅雨前線の影響で、朝にかけては東海や関東の沿岸部で雨の降る所がある見込みです。関東の沿岸部の雨は朝にはやみますが、関東北部では午後も、にわか雨に注意が必要です。九州も前線や湿った空気の影響で雨雲がかかり、九州南部は雷を伴って雨脚の強まる所がある見込みです。九州は夜にかけて、降ったりやんだりとなる所がありそうです。

日中は中国、四国から北海道にかけて日差しの出る所がありますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、午後を中心に所々でにわか雨や雷雨がある見込みです。

真夏日続く所も

最高気温は全国的に25〜30℃くらいになりそうです。東北南部では水曜日より低い所がありますが、そのほかの地域は広い範囲で、同じか高く、東北では真夏日が続く所もあるでしょう。真夏並みの暑さになる所もあるため、こまめな水分補給など暑さ対策を心がけてください。

【木曜日の予想最高気温】
札幌　:28℃　釧路:16℃
青森　:25℃　盛岡:26℃
仙台　:24℃　新潟:30℃
長野　:31℃　金沢:29℃
名古屋:30℃　東京:28℃
大阪　:30℃　岡山:29℃
広島　:29℃　松江:31℃
高知　:28℃　福岡:29℃
鹿児島:27℃　那覇:30℃

週末は広く雨で強まる所も

金曜日も晴れ間の出る所がありますが、土曜日から日曜日は前線や低気圧の影響で、広い範囲で雨が降りそうです。前線の活動が活発になり、雨の量が多くなる所もある見込みです。