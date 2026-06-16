『ストレンジャー・シングス』ダファー兄弟による待望の劇場映画が2028年公開！

Netflixで社会現象を巻き起こしたメガヒット作『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のクリエイター、マット・ダファーとロス・ダファーの兄弟（通称ダファー兄弟）が、パラマウント・ピクチャーズとタッグを組んだ初の劇場公開映画のリリース日を発表した。

ダファー兄弟、新作映画でパラマウントとタッグ

現時点でタイトルやプロットは未定であるものの、本作は大規模な「イベント映画」と位置づけられており、2028年11月3日に全米で広く公開される予定。ヒットメーカーであるダファー兄弟自らが監督と脚本を兼任する。二人は2025年8月、Paramount（パラマウント）との間で映画、テレビ、ストリーミングを網羅した4年間の包括的な独占契約を結び、業界内外に大きな衝撃を与えた。Netflixを代表するトップクリエイターとして確固たる地位を築いた彼らが、新たな挑戦の場として伝統ある映画スタジオであるパラマウントを選んだ格好だ。

Netflixからパラマウントへ移籍した理由と豪華クリエイター陣

今回の大型契約は、パラマウントとスカイダンスの合併後、スタジオのトップに就任したデイビッド・エリソンが掲げる明確な戦略の現れである。彼は、パラマウントを「ポップカルチャーを形成する一流の才能が集まる中心地」にすることを目指しており、ダファー兄弟の獲得はその象徴と言える。

関係者の証言によると、二人がNetflixからパラマウントへ移籍を決意した最大の理由は、映画館の大スクリーン向けの作品を作りたいという強い情熱があったためだという。当時、映画製作に対して慎重な姿勢を崩さなかったNetflixに対し、彼らの映画への渇望が今回の電撃移籍を後押ししたようだ。

パラマウントの勢いはこれだけにとどまらない。合併が成立した昨年夏以降、スタジオは強力なクリエイター陣を次々と囲い込んでいる。ティモシー・シャラメ主演の『High Side（原題）』を手掛けたジェームズ・マンゴールド監督をはじめ、ウィル・スミス率いる制作会社ウェストブルック、さらには大作ミュージカル映画『ウィキッド』のジョン・M・チュウ監督など、ハリウッドを牽引するトップランナーたちがパラマウントとの契約に名を連ねている。

『ストレンジャー・シングス』を支えたキーパーソンとの再会、そして今後のダファー兄弟

パラマウントのストリーミング部門において、マットとロスは、かつてNetflix時代に『ストレンジャー・シングス』を世界的ヒットへと導き、強力にプッシュしてくれた恩人たちと再会を果たすことになる。当時彼らを支えたシンディ・ホランドは現在、Direct-to-Consumer部門の会長を務めており、マット・サネルはパラマウント・テレビジョンの社長に就任している。気心の知れた盟友たちのバックアップを受け、新天地でのクリエイティブ環境は万全と言えるだろう。

ダファー兄弟は2025年の大晦日に、彼らの代名詞である『ストレンジャー・シングス』シーズン5の撮影をすべて終了させた。その後、同シリーズ初のアニメーション作品『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』を発表したほか、Netflix向けのプロジェクトとして2つのドラマシリーズで製作総指揮を務めている。一つはヘイリー・Z・ボストンが手掛ける、結婚式を舞台にしたホラー『なにかが、起きる』。もう一つは、ジェフリー・アディスとウィル・マシューズによるSFホラーシリーズ『ザ・ボローズ』だ。なお、彼らとNetflixとの独占契約は2026年4月に期限切れを迎えている。

動画配信の枠を飛び出し、2028年11月3日の全米公開に向けて劇場用映画という新たな荒野へ漕ぎ出したダファー兄弟。稀代のヒットメーカーが映画館の大スクリーンでどんな未知の恐怖と興奮を仕掛けてくるのか、世界中のエンタメファンからの期待は高まるばかりだ。

彼らの原点であり、世界中を熱狂させた『ストレンジャー・シングス 未知の世界』は独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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