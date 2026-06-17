ダフリが消える！ 桑木志帆流アイアン・ダウンブローは『右ベタ足＆右ヒジリリース』がコツだった【優勝者のスイング】
切れ味鋭いアイアンショットで今季早くも2勝目を飾った桑木志帆。強烈なダウンブローで打つ彼女のスイングを、プロコーチの南秀樹氏が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】右足は完全にベタ足！ 桑木のアイアンスイング
◇ ◇ ◇アイアンショットの切れ味に定評がある桑木プロ。アマチュアにも参考になる、ダウンブローで打てるスイングをじっくり見ていきましょう。まずはアドレスからです。【左に乗って手元が近いアイアンらしい構え】ドライバーに比べると左足体重で、手元が体に近く、前傾も若干深めですね。クラブに合わせた自然なアドレスです。重心を左足にかけ、手元を体の近くにするとクラブもタテに上げやすくなり、上からダウンブローに入れるアイアンらしいスイングになります。立ち姿がきれいな点もアマチュアの参考になるポイントです。お尻の位置を高くし、足が長く見えるように構えると、骨盤から前傾しやすくなります。【左肩が低いからレイドオフでもクラブが寝ない】バックスイングはワイドに、フェースをややシャットに上げていきます。なかでも左肩が低く体重移動が少ないのは、レイドオフのトップでもクラブが寝ないポイントだと思います。アップライトなバックスイングからオンプレーンに戻すので、左肩が上がってしまうとクラブが寝過ぎてしまう。しかし、左肩を低く使うことでクラブをオンプレーンに乗せています。【右ベタ足で体を開かずボールをつかまえる】非常に特徴的な右ベタ足のスイングですね。アイアンではクラブが短くなるため、より粘り強く右足を使っているように感じます。上体が開かず、ボールがつかまる要素。もし、今の自分よりももっとボールをつかまえたいと考えているなら、PWなどで右ベタ足をマネして練習するのがオススメです。クラブの重さを感じやすく、振り遅れにくいからです。右足を蹴らずに粘りながら、ダウンスイングでクラブが下りてくるのを待つ感覚がわかるはずです。【ボールにヒットしてからソールが地面に当たる】アイアンでダフったり、ボールが高く上がらなかったりする人は、ダウンブローで球を捉える桑木プロのスイングをイメージして練習してみてください。彼女のように右サイドを粘り強く使い、体を開かずに打つことを意識するといいと思います。当然、ダウンブローに打つには、ボールをヒットしてからクラブが地面に触れることが大事。基本的なことですが、このイメージを鮮明に持ってください。ボールの下にクリーンにヘッドを入れるイメージでは、ヘッドがボールの手前に落ち、ダフリが止まらなくなります。【左手首の角度を保って右ヒジを伸ばす】スイングではクラブを開放する「リリース」が大事です。インパクトに向かってリリースしていくわけですが、左手首を解くのはキャストであり、ダフリを引き起こす動きです。正しくは、左手首の角度をキープしたまま、右ヒジを解いていくのです。感覚をつかむには、背中を目標に向けたイメージで打ってみてください。体を開かずに打つには、クラブを解放しなければならず、右ヒジをリリースする練習になるのです。7番か8番アイアンで6割程度の距離を打ち、真っすぐ飛ばせればOK。正しくリリースできれば高さも出ます。練習を続ければ、インパクトが厚くなってダフリも軽減できるでしょう。■桑木志帆くわき・しほ／2003年生まれ、岡山県出身。24年6月「資生堂レディスオープン」でプロ初優勝。最終戦の「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」でメジャー初優勝を果たす。26年に「Sky RKBレディスクラシック」で2年ぶりの通算4勝目を飾り、その後今季2勝目を手にした。大和ハウス工業所属。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主軸とした指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、多くのツアープロをサポート。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●吉田鈴のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『初優勝・吉田鈴が明かしたスイングの核心 一番大切なのは「切り返しで右腰を引くこと」』を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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