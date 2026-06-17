エレコムが上位を独占 スマホケース人気ランキングTOP10 2026/6/17
「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用
P-WPSB04WH（エレコム）
2位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
3位 iPhone 16e ハイブリッドケース シルキークリア メタルステッカー付
PM-A25SHVCKMCR（エレコム）
4位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
5位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
6位 Google Pixel 10a ソフトケース 極限
PM-P261UCTKCR（エレコム）
7位 Google Pixel 10a ハイブリッドケース 極限
PM-P261HVCKKCR（エレコム）
8位 OPPO A5 5G ハイブリッドケース
PM-O252HVCKCR（エレコム）
9位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
10位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用
P-WPSB04WH（エレコム）
2位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
3位 iPhone 16e ハイブリッドケース シルキークリア メタルステッカー付
4位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
5位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
6位 Google Pixel 10a ソフトケース 極限
PM-P261UCTKCR（エレコム）
7位 Google Pixel 10a ハイブリッドケース 極限
PM-P261HVCKKCR（エレコム）
8位 OPPO A5 5G ハイブリッドケース
PM-O252HVCKCR（エレコム）
9位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
10位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。