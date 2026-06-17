スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用

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　「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用

P-WPSB04WH（エレコム）

2位　Galaxy A25 5G ハイブリッドケース

PM-G253HVCKCR（エレコム）

3位　iPhone 16e ハイブリッドケース シルキークリア メタルステッカー付

PM-A25SHVCKMCR（エレコム）

4位　iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付

PM-A25AUCTCR（エレコム）

5位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア

PM-A22SHVCKCR（エレコム）

6位　Google Pixel 10a ソフトケース 極限

PM-P261UCTKCR（エレコム）

7位　Google Pixel 10a ハイブリッドケース 極限

PM-P261HVCKKCR（エレコム）

8位　OPPO A5 5G ハイブリッドケース

PM-O252HVCKCR（エレコム）

9位　[iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック

41-182875（Hamee）

10位　iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア

PM-A25AHVCKCR（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。