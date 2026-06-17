「軍隊に行ってない奴らが軍隊みたいに走ってる」韓国代表が取材ボイコット！　兵役を巡るソン・フンミンへの“陰口”が原因で記者が異例謝罪【W杯】

ソン・フンミンを筆頭とする韓国代表イレブンは、取材陣の「生々しい言葉」に黙っていなかった(C)Getty Images

目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）に参戦している韓国代表を取り巻く空気が怪しい。大会初戦のチェコ代表戦から4日が経過した現地時間6月15日には、選手たちが事前に定められていたメディア対応をボイコット。拠点となっているグアダラハラはただならぬ雰囲気となっている。

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一体何が起きたのか。選手たちから直接的な言及はされていないものの、おそらく行動を起こすに至った原因となったのは、大会前の練習中に漏れた母国記者たちの“密談”だ。

現地時間6月7日に韓国の放送局『JTBC』が公式YouTubeチャンネル上で練習風景をライブ配信。和やかにランニングをする選手たちの様子を映し出していた。すると、カメラに気づいていなかったと思われる記者たちが、「キャプテンだから小隊長みたいに走っているのか」「軍隊にも行ってない奴らが軍隊みたいに走ってる」「軍隊の『軍』の字も知らない奴らがね」と“生々しい陰口”を連発。

ランニングの先頭を走っていた主将を務めるソン・フンミン（ロサンゼルスFC）に向けた暴言は、瞬く間に炎上。韓国メディア『OSEN』によれば、『JTBC』は「不特定多数の音声が拾われた。弊社取材陣の声ではない」と釈明したが、もはや、あとの祭り。ネット上で急速に拡散されたために、おそらく選手たちはもちろん、韓国サッカー協会関係者の耳にも届き、先述の騒動に発展したと見られている。

そもそもソン・フンミンは、2018年のアジア競技大会優勝を経験したことで2年間の兵役を免除された過去がある。だが、2020年には約3週間の基礎的軍事訓練に参加しており、最低限の“義務”は果たしている。