ジャケット写真

木村カエラが、ペットライン「懐石」 CMソングのために書き下ろした新曲「はぎゅme」を、デビュー22周年記念日となる6月23日に配信限定リリースすることを発表した。合わせて、ジャケット写真も公開となった。

新曲「はぎゅ me」は、OKAMOTO’Sのボーカル・オカモトショウと音楽プロデューサー・MONJOEを迎えて制作された。ペットライン「懐石」のWeb CM「懐石で、心がつながる、おいしい時間」のテーマソングとなっており、「はぎゅ me」とは、自分を愛する「Hug me」と、愛しい存在を「ぎゅっと」抱きしめる喜びを掛け合わせた造語。オカモトショウのパンキッシュなギターサウンド、メロディラインとMONJOEの浮遊感のあるトラックメイクが融合したロックナンバーだという。

なお今作のジャケット写真には、AI/CC Ambassadorである「UFOfi」を迎えた作品となっている。

さらに、6月19日に放送のJ-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にてフル尺がラジオ初解禁となるので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「はぎゅ me」

2026年6月23日（火）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/kimurakaela_Hagyume

※ペットライン「懐石」 CMソング 作詞：木村カエラ

作曲：木村カエラ／オカモトショウ

編曲：木村カエラ／オカモトショウ／MONJOE ▼タイアップ情報

タイトル：ペットライン「懐石」CMソング

ブランドHP：https://www.petline.co.jp/kaiseki/

WEB CM：https://www.youtube.com/channel/UChJm32OtE51NjekjKzk90jw