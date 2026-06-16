青学バスケ部OB戦、第2弾メンバーに永吉佑也、張本天傑ら…新たに現役プロ4名が参加予定

6月16日、青山学院大学男子バスケットボール部は、同28日に現役チームとOBチームが青山学院記念館で対戦する「青山学院大学OB戦 2026」のOB出場メンバー第2弾を発表した。

今回発表されたのは、永吉佑也（サンロッカーズ渋谷）、張本天傑（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）、納見悠仁（島根スサノオマジック）、赤穂雷太（秋田ノーザンハピネッツ）の4名。永吉と張本は2010年入学の同期で、日本代表としても活躍した実績がある実力者。納見は2016年入学、赤穂は2017年入学で、青学出身の現役Bリーガーとして活躍している。

12日に発表された第1弾では、比江島慎（宇都宮ブレックス）、辻直人（群馬クレインサンダーズ）、橋本竜馬（ベルテックス静岡）、湊谷安玲久司朱（元横浜ビー・コルセアーズ）の4名が参加予定選手として名を連ねており、今回の発表でOBチームの顔ぶれはさらに豪華に。日本バスケットボール界で存在感を示してきた青学OBたちが、母校のコートに集うことになる。

OB戦は14時開始予定で、チケット販売概要については後日発表される。豪華メンバーが集結する一戦に注目が集まりそうだ。





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