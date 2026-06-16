熊本がグレゴリー・エチェニケと契約継続…今季全試合先発のビッグマンが残留決定

6月16日、熊本ヴォルターズは、グレゴリー・エチェニケと2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。

ベネズエラ出身で35歳のエチェニケは、208センチ130キロのパワーフォワード兼センター。クレイトン大学を経て、ドイツ、ベルギー、母国ベネズエラの1部リーグでプレーし、2018－19シーズンに島根スサノオマジックでBリーグデビューを果たした。

その後は広島ドラゴンフライズ、福島ファイヤーボンズでプレー。2024－25シーズン途中の2024年11月に熊本へ加入すると、今シーズンはB2リーグ戦60試合すべてに先発出場し、1試合平均25分のプレータイムで12.5得点、6.6リバウンド、2.0アシストを記録した。フィールドゴール成功率は62.6パーセントをマークし、インサイドの軸としてチームを支えた。

今回の契約継続に際し、エチェニケはクラブを通じて「2026－27シーズンもまた熊本ヴォルターズの一員として戦えることが本当にうれしいです」とコメント。「オフシーズン中にしっかりと準備を整え、開幕からチームが良いスタートを切れるよう全力を尽くします」と新シーズンへ向けた意気込みを示した。

さらに、ファンへ向けて「熊本に来てから、ファンの皆さんが常に私を信じ、支え続けてくれたことに深く感謝しています」と感謝を伝え、「皆さんの期待に応えて素晴らしいシーズンにします。会場でまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！」とメッセージを送った。





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