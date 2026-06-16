YOASOBIのAyase（Composer）がソロとして初となるEP『dialogue』より、「うるさ」のMVを公開して話題を呼んでいる。

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EP全編にわたってAyase自身がボーカルを務め、「うるさ」では大衆のイメージするYOASOBIとは一線を画すダークなサウンドが展開される。歌詞は現代におけるAyaseも含む著名人への誹謗中傷に対する警鐘がテーマとなっており〈共感と正しさが／自由と無秩序が／観測と理解が／イコールだと思っていない？〉とSNS時代に巻き起こっている言論への誤解と違和感を強烈なフレーズで言語化。これもまた“小説を楽曲に落とし込む”をテーマにフィクショナルな世界観を描くことに長けたYOASOBIとは異なる趣の作風となっている。自分の名前を背負うソロだからこそできる。「うるさ」はAyaseだからこそ生まれた1曲と言えそうだ。

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo/Gt）も精力的にソロ活動を展開している。昨年4月に公開された映画『#真相をお話しします』での俳優デビューも記憶に新しいが、2021年のソロデビュー以降楽曲を積極的にリリース。4月にリリースした「催し」は報道番組『news zero』（日本テレビ系）のテーマソングとして書き下ろされた1曲。ギターとベースのリフを軸にしたバンドサウンドは常に緊張感を孕み、オートチューンがかかった大森のボーカルも、Mrs. GREEN APPLEにおける彼の歌声とはまた印象を異にする。この「催し」が、J-POPシーンの真ん中で大衆の支持を受けながらマルチに活躍するMrs. GREEN APPLEとしてではなく、“大森元貴”としてソロ名義でリリースされたことは必然であったと考えられる。

RADWIMPSの野田洋次郎（Vo/Gt/Pf）も多彩なソロ活動を展開するアーティストのひとりだ。俳優として朝の連続テレビ小説『エール』（NHK総合）などに出演するだけでなく、サントリー「角ハイボール」のCMでは弾き語りを披露するなどマルチに活躍。もちろんソロとしての楽曲リリースにも精力的で、野田のソロプロジェクトであるillionは、より彼の内面に迫るプロジェクトであり「オフな自分で、本当は人に見せるべきものじゃないかもしれない」話していたほど（※1）。近年では野田洋次郎名義でも活動しており、RADWIMPSの音楽性のひとつでもあるヒップホップからの影響をより前面に押し出し、ビートとラップを活かした打ち込みのサウンドメイクが印象的なアルバム『WONDER BOY'S AKUMU CLUB』をリリースするなど、幅広いソロ活動が印象的だ。

2025年よりソロ活動をスタートしたのが、SEKAI NO OWARIのFukaseだ。1stシングルとしてリリースされた「Bad Entertainment」はレトロなホーンセクションが印象的なサウンドであることに対し、続く2ndシングル楽曲「Bulllying Lovers」は打ち込みによるビートが基調であるなど、最新作のアルバム『Circusm』までマルチなサウンドを展開しているが、その音楽性は一貫してFukaseのルーツのひとつであるヒップホップに軸足を置いている。シリアスなラップ表現を主に綴られるメッセージは、ソロ活動だからこその魅力に溢れている。

ユニットやバンドなど、グループとして指示を集めるアーティストたちがあえてソロ活動を行う理由。それは、より柔軟な発想と形態で音を鳴らせる自由さにありそうだ。各々のソロ活動が新しいクリエイティビティを発揮し、グループ活動にもフィードバックされる良い循環が生まれることに期待したい。

（文＝ふじもと）