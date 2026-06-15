なにわ男子・高橋恭平、胸キュンシチュエーション考案も低得点 岩瀬洋志から文句「こんなの言われてないです」
なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』（公開中）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに登壇した。この日は、高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志、上坂樹里、上原あまね、守屋健太郎監督らと劇中で着用した浴衣で参加。さらに、夏らしい“胸キュン”シチュエーションを披露しあった。
【写真】夏祭りで…高橋恭平の胸キュン回答
それぞれが1きゅん（1pt）となる手持ちのハートバルーン2本をあげて採点。「花火をみながら『来年も2人で来ようね』」と岩瀬がスクリーンに表示されたシチュエーションを読み上げると「読むってことはお前か？」と高橋恭平が疑いの眼差し。「違う違う」と必死に否定する岩瀬に詰めより笑いを誘うなか、8きゅんを獲得。「オレのじゃないです」と言い張るも高橋ひかるから「わかりやすいな〜」とニヤニヤされた。
そんな中、最後に発表されたのは「射的ですべての景品を落とし終わった後に、『まだ落としきれてないのがあった、それは君だよ』」。会場から笑いが起こると、高橋恭平は「どう？めちゃくちゃよくない？これ書く人おったんや！ドンピシャっすわ！」とわかりやすく絶賛。女性陣からは低得点となり、高橋ひかるは「あげそうであげなかった」と苦笑し、結果は「6きゅん」となった。
回答者がオープンされると高橋恭平は「母さんと考えたんです」と言い訳し、岩瀬は「うそつけ！」と抗議。さらに撮影の間、京都で高橋恭平と射的をしたという岩瀬は「審議があって…こんなの言われてないです」と文句を言われると「それはあなたが男ですから。それは言わないですよ」とあっさり言い返していた。
ちなみに上原の「夏まつりで金魚すくい。金魚が1匹とれて。上を向いた瞬間、好きな人と予想以上に顔が近くてきゅん」と上坂の「複数人でのお祭り。慣れない下駄で靴擦れしたところ、彼だけが気づいてくれて2人きりのタイミングでさりげなくばんそうこうをくれる」が10きゅんポイントずつ獲得し優勝となった。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。
【写真】夏祭りで…高橋恭平の胸キュン回答
それぞれが1きゅん（1pt）となる手持ちのハートバルーン2本をあげて採点。「花火をみながら『来年も2人で来ようね』」と岩瀬がスクリーンに表示されたシチュエーションを読み上げると「読むってことはお前か？」と高橋恭平が疑いの眼差し。「違う違う」と必死に否定する岩瀬に詰めより笑いを誘うなか、8きゅんを獲得。「オレのじゃないです」と言い張るも高橋ひかるから「わかりやすいな〜」とニヤニヤされた。
回答者がオープンされると高橋恭平は「母さんと考えたんです」と言い訳し、岩瀬は「うそつけ！」と抗議。さらに撮影の間、京都で高橋恭平と射的をしたという岩瀬は「審議があって…こんなの言われてないです」と文句を言われると「それはあなたが男ですから。それは言わないですよ」とあっさり言い返していた。
ちなみに上原の「夏まつりで金魚すくい。金魚が1匹とれて。上を向いた瞬間、好きな人と予想以上に顔が近くてきゅん」と上坂の「複数人でのお祭り。慣れない下駄で靴擦れしたところ、彼だけが気づいてくれて2人きりのタイミングでさりげなくばんそうこうをくれる」が10きゅんポイントずつ獲得し優勝となった。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。