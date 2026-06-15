若槻千夏、好きな男性のタイプを告白「キムタク世代なので…」 推しメンバーを襲うまさかの展開に「怖い」
シーズン2につづき推しが初回に脱落
タレントの若槻千夏が、14日放送のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#1に出演。好きな男性のタイプを告白した。
【写真】「ロン毛」が決め手！若槻千夏が選んだ推しメンバー
＃1では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A〜Hの名札をつけた個性豊かな8人の男性が登場。女性陣は、マジックミラー越しに男性陣を品定めした。男性陣の姿を見たスタジオMC陣も大盛り上がり。藤森慎吾から「シーズン2でいきなり脱落みたいなのなかった？」と過去の展開について振られた若槻は、「あった。なんか私が『この人がいい』って言った人が最初に落ちた」「楽しみがなくなりました」と、自身の推しが早々に脱落してしまった悲しいエピソードを明かし、笑いを誘った。
そして、話題は今回の推しメンバーの話に。藤森から「AからHの中で、私はこの人推し、みたいなのありました？」と聞かれた若槻は「私はDの人です。ロン毛のDです」と即答。藤森から「ロン毛結構タイプ？」と尋ねられると、若槻は「キムタク世代なので」と理由を明かし、スタジオを沸かせた。
番組後半では、舞台となる沖縄県石垣島にて、女性陣がいよいよ男性陣と直接の初対面を果たした。しかしその場に、若槻が推したDの男性・リュウノスケの姿はなく、女性陣から選ばれず早々に脱落してしまったことが判明。過去シーズンに引き続き、推しが初回でいなくなるという悲劇が繰り返されるまさかの結末に、若槻自身も「怖い…」と戦々恐々。平祐奈が「若槻さんの言った人落ちちゃった！」、アンミカも「ちょっと本当にやめてください！」と大騒ぎする中、若槻は「本当にごめんなさい！でも私は一番いいと思ってました！」と必死にアピールし、スタジオは笑いに包まれた。
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。スタジオMCは、アンミカ、若槻、藤森、平が務める。
タレントの若槻千夏が、14日放送のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#1に出演。好きな男性のタイプを告白した。
【写真】「ロン毛」が決め手！若槻千夏が選んだ推しメンバー
＃1では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A〜Hの名札をつけた個性豊かな8人の男性が登場。女性陣は、マジックミラー越しに男性陣を品定めした。男性陣の姿を見たスタジオMC陣も大盛り上がり。藤森慎吾から「シーズン2でいきなり脱落みたいなのなかった？」と過去の展開について振られた若槻は、「あった。なんか私が『この人がいい』って言った人が最初に落ちた」「楽しみがなくなりました」と、自身の推しが早々に脱落してしまった悲しいエピソードを明かし、笑いを誘った。
番組後半では、舞台となる沖縄県石垣島にて、女性陣がいよいよ男性陣と直接の初対面を果たした。しかしその場に、若槻が推したDの男性・リュウノスケの姿はなく、女性陣から選ばれず早々に脱落してしまったことが判明。過去シーズンに引き続き、推しが初回でいなくなるという悲劇が繰り返されるまさかの結末に、若槻自身も「怖い…」と戦々恐々。平祐奈が「若槻さんの言った人落ちちゃった！」、アンミカも「ちょっと本当にやめてください！」と大騒ぎする中、若槻は「本当にごめんなさい！でも私は一番いいと思ってました！」と必死にアピールし、スタジオは笑いに包まれた。
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。スタジオMCは、アンミカ、若槻、藤森、平が務める。