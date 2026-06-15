

大原優乃

俳優の大原優乃が自身のXを更新。VoCEのボディ企画に登場し、長年自分の身体と向き合ってきた中で見つけたこだわりを語った。

【写真】美腹筋を披露する大原優乃

親近感や透明感が魅力の大原だが、ポジティブボディを目指してたどり着いた、大原流”やわふわボディ”の作り方を紹介した。

自分の体質を知ることで、効率的なボディメイクができるようになった。しっかり食べて、むくみを溜め込まないことが大事。巡りケアを意識して整えるようにしているそう。

「どんなボディの自分も愛してあげたいし、認めてあげたい」と話す大原。

食事を極端に減らした無理なダイエットをしたことで、肌や髪がパサパサに。それでも体重が落ちたことにうれしくなってしまい精神的に良くない状態に。無理なダイエットを経て、今は丁寧に自分の身体と向き合えるようになったと振り返った。

ボディは変化がわかるまで時間がかかるからこそ、「日々トレーニングやストレッチをしながら、時には自分にご褒美をあげることを大切にしている。頑張っているね！の褒め言葉が活力になっています」と話す。

記事を読んだ読者からは、「こだわりと頑張りが伝わる素敵な記事」「鬼のこだわり絶対チェックします！」「真摯に向き合って結果を出す、かっこいい、素敵すぎる」「ゆーのちゃんのボディのつくり方をみて、研究したい！」など称賛のコメントが寄せられた。

最後に「自分に自信が持てると、自分を好きと思える。そのためにこれからも身体づくりを頑張っていきたい」と笑顔で語った。