「斬新すぎる」「こんなにも雑で気持ちいい契約更新はない」超画期的！32歳J戦士の“ゲリラ発表”が大バズリ！オールスター会場でまさかの…
前代未聞であり、画期的でもある。
６月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）でＪリーグオールスターDAZNカップが開催され、J２・J３EAST-Aが優勝を果たした。
ひときわ注目を集めたのが、優勝メンバーのひとりである田中パウロ淳一（栃木シティ）だ。気合の入ったプレーに加え、J２・J３EAST-Bと対戦時には相手監督の槙野智章氏から派手なタックルを浴び、国立を大いに沸かせた。
そして決勝後、オールスター会場で栃木シティとの契約更新をゲリラ的に発表。クラブ公式Xを通じて「栃木来年も頑張るぞ！更新するよ！契約更新！うぇー！」と叫ぶ動画を発信し、自身のアカウントでも次のように伝えた。
「契約更新したぞ！！！当たり前やぞ！！！目標はJ１昇格。言わないと始まらない。みんなで開幕に向けて準備しましょ」
お祭りに乗っかった公式リリースは大バズリ。コメント欄は「斬新すぎる！田中パウロ最高だ」「こういう更新の仕方あるんや爆笑」「こんな契約更新初めて見た」「こんなにも雑で気持ちいい契約更新はない」「この人すごすぎないかやっぱり！」といった絶賛の声で溢れている。
現在32歳、直近の百年構想リーグでは20試合４ゴールを記録したパウロ。J１昇格へ、新シーズンもピッチ内外でのド派手な活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「こういう仕方あるんや爆笑」話題沸騰の契約更新発表
６月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）でＪリーグオールスターDAZNカップが開催され、J２・J３EAST-Aが優勝を果たした。
ひときわ注目を集めたのが、優勝メンバーのひとりである田中パウロ淳一（栃木シティ）だ。気合の入ったプレーに加え、J２・J３EAST-Bと対戦時には相手監督の槙野智章氏から派手なタックルを浴び、国立を大いに沸かせた。
「契約更新したぞ！！！当たり前やぞ！！！目標はJ１昇格。言わないと始まらない。みんなで開幕に向けて準備しましょ」
お祭りに乗っかった公式リリースは大バズリ。コメント欄は「斬新すぎる！田中パウロ最高だ」「こういう更新の仕方あるんや爆笑」「こんな契約更新初めて見た」「こんなにも雑で気持ちいい契約更新はない」「この人すごすぎないかやっぱり！」といった絶賛の声で溢れている。
現在32歳、直近の百年構想リーグでは20試合４ゴールを記録したパウロ。J１昇格へ、新シーズンもピッチ内外でのド派手な活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「こういう仕方あるんや爆笑」話題沸騰の契約更新発表