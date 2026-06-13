関西エリアは、海・山・温泉とバリエーション豊かなツーリングスポットが揃い、ロングツーリングにも最適なエリアです。

道の駅も個性豊かで、絶景を楽しめる場所や、ご当地グルメが充実した施設、ツーリング途中に立ち寄りやすい休憩スポットなど、ルートに組み込むだけで旅の満足度が大きく変わります。

淡路島や南紀の海沿いルート、京都北部や滋賀の山間ルートなど、走るエリアによって雰囲気が大きく変わるのも関西ツーリングの魅力。道の駅は、そうしたルートの途中で立ち寄れる“ちょうどいい拠点”として、多くのライダーに利用されています。

今回は、ツーリング途中に立ち寄りたい関西のおすすめ道の駅を10カ所厳選しました。

関西のツーリングにおすすめの道の駅とは

関西でツーリングを楽しむなら、「どの道の駅に立ち寄るか」は満足度を大きく左右する重要なポイントです。

ただ走るだけでも十分に気持ちいいですが、立ち寄る場所によってツーリング全体の満足度は大きく変わってきます。道の駅は、景色やグルメ、温泉などを気軽に楽しめる“立ち寄る価値のあるスポット”として、多くのライダーに人気があります。

関西の道の駅は、海沿いの絶景ルートや山間のワインディング、観光地へのアクセス途中などに点在しており、ツーリングとの相性も抜群です。淡路島や南紀の海岸線、京都北部、滋賀・奈良の山間エリアなど、地域ごとに異なる魅力を味わえるのも特徴です。

また、関西はエリアごとの移動距離が比較的長いため、休憩スポットの選び方が快適さを左右します。その点、広い駐車場やライダーが集まりやすい環境が整っている道の駅は、バイクでも安心して立ち寄れるのが魅力です。

「ご当地グルメを楽しみたい」「絶景を眺めたい」「温泉でゆっくりしたい」など、目的に合わせて選べるのも道の駅の良さ。ルートにうまく組み込むことで、ツーリングの充実度はさらに高まります。

① 道の駅 うずしお（兵庫県）｜世界最大級のうずしおを望む絶景スポット

淡路島の南端、鳴門海峡に面した絶景ロケーションにある、関西ツーリング定番の立ち寄りスポット。

淡路島南ICからも近くアクセスが良く、淡路島一周（アワイチ）や南紀方面へ向かうルートの途中にも立ち寄りやすい立地です。

最大の魅力は、鳴門海峡と大鳴門橋を一望できるロケーション。

タイミングが合えば世界最大級の渦潮を間近に見ることができ、ここでしか味わえないスケールの大きな景色を楽しめます。

名物の「あわじ島バーガー」をはじめ、淡路島産の食材を使ったグルメも充実。

景色・グルメ・立地がそろった、関西ツーリングでもトップクラスの満足度を誇る道の駅です。

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② 道の駅 あわじ（兵庫県）｜明石海峡大橋と海の絶景が楽しめる人気スポット

淡路島北部、明石海峡大橋のたもとに位置する絶景ロケーションの道の駅。

淡路ICからすぐとアクセスが良く、本州から淡路島へ入って最初に立ち寄れるスポットとして、ツーリングのスタートや休憩に最適です。

最大の魅力は、目の前に広がる明石海峡大橋と海の景色。

橋の真下という迫力あるロケーションで、昼は青い海と巨大な橋のスケール感、夜はライトアップされた幻想的な景色を楽しめます。

名物の「生しらす丼」や「淡路牛バーガー」など、ご当地グルメも充実。

淡路島特産の玉ねぎや海産物を使った料理やお土産も豊富で、食事・買い物ともに満足度の高いスポット。アクセス・景色・グルメのバランスが良く、淡路島ツーリングの“起点にもなる道の駅”です。

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③ 道の駅 紀伊長島マンボウ（三重県）｜珍味マンボウ料理が楽しめる個性派スポット

三重県南部・紀北町の国道42号沿いに位置する、海の幸が楽しめる道の駅。

紀伊長島ICからも近く、熊野方面や南紀ツーリングの途中に立ち寄りやすいスポットです。

最大の特徴は、ここでしか味わえないユニークなご当地グルメ。

名物の「マンボウの串焼き」をはじめ、サメやウツボなど珍しい海の幸を気軽に楽しめるのが魅力で、紀北町ならではの食文化を体験できます。

館内には新鮮な魚介や干物、さんま寿司など地元ならではの特産品も充実。グルメ目的でも立ち寄りたくなる、個性の強い道の駅。アクセス・グルメ・話題性がそろった、“寄る楽しさ”を味わえるツーリングスポットです。

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④ 道の駅 すさみ（和歌山県）｜イノブタ料理と海沿いロケーションが魅力

和歌山県南部、国道42号沿いに位置する海沿いの道の駅。

すさみ南ICからも近く、白浜や串本、熊野方面へ向かう南紀ツーリングの途中に立ち寄りやすいスポットです。

最大の魅力は、枯木灘の海を望む開放的なロケーション。

施設裏からは太平洋を一望でき、ゆったりとした時間が流れる海辺の景色を楽しめます。

館内には、新鮮な海鮮を扱う鮮魚店やレストランがあり、ケンケン鰹やイノブタ料理など、南紀ならではのグルメが充実。

さらに徒歩圏内には天然温泉もあり、ツーリングの疲れをしっかり癒やせるのも魅力です。

景色・グルメ・温泉がバランスよくそろった、南紀ツーリングの休憩にぴったりの道の駅です。

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⑤道の駅 くしもと橋杭岩（和歌山県）｜本州最南端＆奇岩の絶景スポット

和歌山県串本町、国道42号沿いに位置する本州最南端の道の駅。

すさみや那智勝浦、熊野方面へ向かう南紀ツーリングの途中に立ち寄りやすいスポットです。

最大の魅力は、目の前に広がる国の天然記念物「橋杭岩」の絶景。

海中に約850mにわたって一直線に並ぶ岩柱群は圧巻で、干潮時には近くまで歩いて行くこともでき、時間帯や潮の満ち引きによって表情が変わる景色を楽しめます。

施設内には地元の特産品や軽食が揃い、串本ならではのお土産やグルメも楽しめるのがポイント。展望スペースからは橋杭岩を一望でき、ゆっくりと景色を眺めながら休憩できます。アクセス・景色・立ち寄りやすさがそろった、南紀ツーリングで外せない絶景スポットです。

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⑥ 道の駅 奥永源寺渓流の里（滋賀県）｜廃校リノベ＆山間ルートの癒やしスポット

滋賀県東部、鈴鹿山脈のふもとに位置する山間の道の駅。

国道421号沿いにあり、三重方面へ抜けるツーリングルートの途中に立ち寄りやすいスポットです。

最大の特徴は、廃校となった中学校を活用した施設。

校舎の雰囲気を活かした空間で、どこか懐かしさを感じながら休憩できるのが魅力です。

館内には地元産の野菜や特産品が並び、名物の政所茶や永源寺こんにゃくなど、地域ならではのグルメも充実。渓流魚料理やジビエなど、山の食を楽しめるのもポイントです。自然豊かなロケーションと体験型の施設が魅力で、走りの合間にゆったり過ごせる“山の癒やしスポット”です。

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⑦ 道の駅 美山ふれあい広場（京都府）｜ジビエやキャンプ食材が揃うライダー人気スポット

京都・美山の自然に囲まれた、のどかな風景が広がる道の駅。

国道162号沿いに位置し、京都市内からのツーリングルートとしても人気のエリアにあります。

最大の魅力は、清流・美山川と茅葺き民家が織りなす“日本の原風景”。

シンボルの赤い橋の周辺には、昔ながらの里山風景が広がり、走りの途中にほっと一息つけるロケーションです。

施設内には、地元食材や特産品が揃う直売所や観光案内所があり、美山観光の拠点としても活用できます。

特に人気なのが、美山牛乳を使ったソフトクリームやジェラート。濃厚でコクのある味わいは、ツーリング途中のご褒美にぴったりです。

近くには「かやぶきの里」などの観光スポットもあり、立ち寄りだけでなく“目的地としても楽しめる”のが魅力。

景色・グルメ・観光のバランスが取れた、癒やし系の道の駅です。

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⑧ 道の駅 お茶の京都みなみやましろ村（京都府）｜超濃厚抹茶ソフトが名物のグルメスポット

京都府で唯一の村・南山城村にある、茶どころならではの魅力が詰まった道の駅。

国道163号沿いに位置し、奈良・三重方面をつなぐツーリングルート上にある立ち寄りスポットです。

最大の特徴は、宇治茶の主産地ならではの“お茶づくし”のグルメ。

特産の「村茶（むらちゃ）」を使った濃厚な抹茶ソフトクリームは名物で、年間5万本以上売れる人気商品です。

さらに、茶そばや茶農家のまかない風メニューなど、地元食材を活かした料理も充実。南山城村ならではの味を気軽に楽しめるのも魅力です。

また、直売所「のもん市場」では、新鮮な野菜や原木しいたけ、お茶製品などが並び、買い物も楽しめます。道の駅全体が“村の暮らしを体験できる場所”としてつくられており、観光拠点としての役割も担っています。

グルメ・買い物・地域体験がバランスよくそろった、“お茶を楽しむ目的地型”の道の駅。

ツーリング途中の休憩だけでなく、しっかり立ち寄りたくなるスポットです。

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⑨ 道の駅 十津川郷（奈良県）｜源泉かけ流し温泉で癒やせる山間ルート拠点

奈良県南部、日本一広い村・十津川村にある山間の道の駅。

国道168号沿いに位置し、熊野方面へ向かうロングツーリングルートの途中に立ち寄りやすいスポットです。

最大の魅力は、豊かな自然に囲まれたロケーションと温泉。

施設内には無料の足湯があり、山々の景色を眺めながらゆったりと休憩でき、ツーリングの疲れをしっかり癒やせます。

館内では、ゆうべしや茶粥、鮎料理などの郷土グルメや特産品も楽しめ、山里ならではの食文化を体験できるのも魅力。

“走る楽しさ”と“立ち寄る価値”をどちらも感じられる、南紀ツーリングの重要な休憩スポットです。

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⑩ 道の駅 みさき夢灯台（大阪府）｜大阪で海を感じられる貴重な道の駅

大阪府最南端・岬町に位置する海沿いの道の駅。

第二阪和国道の淡輪ランプすぐでアクセスが良く、和歌山方面へ向かうツーリングの途中に立ち寄りやすいスポットです。

最大の魅力は、小高い丘から大阪湾を一望できる開放的なロケーション。

展望テラスからは海と空が広がる絶景を楽しめ、天気が良ければ淡路島や明石海峡大橋まで見渡せるのもポイントです。

施設内には地元の新鮮な魚介や農産物が並ぶ直売所や食事処があり、生しらす丼など海の幸グルメも充実。

“絶景×グルメ”を気軽に楽しめる、関西ツーリングの立ち寄りスポットとしておすすめの道の駅です。

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まとめ

関西エリアの道の駅は、単なる休憩スポットにとどまらず、ツーリングをより楽しくしてくれる“目的地”としての魅力が詰まっています。

海沿いの絶景ルートや山間のワインディング、温泉やご当地グルメなど、エリアごとに個性が大きく異なるのが関西ならでは。

同じ「道の駅」でも、立ち寄る場所によってツーリングの体験は大きく変わります。

今回紹介したスポットも、

絶景を楽しむなら「うずしお」「橋杭岩」 しっかり休憩・癒やしなら「すさみ」「十津川郷」 グルメ重視なら「南山城」「あわじ」

といったように、目的に応じて選ぶのがおすすめです。

関西はエリアが広く移動距離も長いため、休憩ポイントの選び方がツーリングの快適さを左右します。

ルートに道の駅をうまく組み込むことで、“走るだけ”では終わらない、満足度の高いツーリングを楽しむことができます。

ぜひ気になるスポットを見つけて、次のツーリングプランに取り入れてみてください。