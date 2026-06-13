キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

新潟県には、日本海や山々の自然に囲まれながら、温泉も一緒に楽しめる魅力的なRVパークが点在しています。

車中泊の快適さに加え、すぐ近くで天然温泉に入れる環境は、旅の疲れを癒してくれる大きな魅力です。

本記事では、温泉併設、または徒歩圏内に入浴施設があるRVパークを中心に厳選してご紹介。

設備面や立地のバランスが良いRVパークで、新潟ならではの“癒しの車中泊旅”をぜひ体験してみてください。

やひこRVパーク

くるま旅クラブ

「やひこRVパーク」は、弥彦桜井郷温泉「さくらの湯」の駐車場内に整備されたRVパークです。

普通車区画と大型車区画があり、電源・水道・無料Wi-Fi・24時間利用可能な専用トイレを備えています。

温泉施設が隣接し、レストランや岩盤浴、足湯などの館内設備も利用できるため、弥彦観光や新潟周遊の拠点として使いやすい環境です。

夕食利用にも対応しており、車中泊と温浴を組み合わせて快適に滞在できます。

RVパーク基本情報

名称：やひこRVパーク

所在地：新潟県西蒲原郡弥彦村麓1970

TEL：0256-94-1126

料金：

・普通車（長さ6ｍ未満）：1台2,300円

・大型車（長さ6m以上～16m、トレーラー含む）：1台3,300円

チェックイン：13:00～20:00

チェックアウト：～11:00

予約方法：原則予約不要、事前連絡で電話予約も可能

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ16m×幅3.5m×高さ無制限

利用可能台数：9台（普通車6台、大型車3台）

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（施設利用料金に含む）

電源：あり（施設利用料金に含む）

水道：あり（施設利用料金に含む）

Wi-Fiの利用：あり（施設利用料金に含む）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

弥彦観光協会・弥彦観光案内所

入浴施設：弥彦桜井郷温泉「さくらの湯」

入浴料金：

・大人（中学生以上）1,100円、子ども（3歳～小学生）600円

・夜間割引（平日のみ）大人（中学生以上）650円、子ども（3歳～小学生）400円

営業時間：10:00～22:00（最終受付21:15）

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など

定休日：不定休（年5回メンテナンス休館あり）

飲食・売店：レストランあり

その他：休憩室・マッサージ・足湯あり、岩盤浴（別料金）

詳細はこちら▷弥彦桜井郷温泉「さくらの湯」

利用者の口コミ・おすすめポイント

・温泉施設併設で、車を移動せず入浴できる環境、100％の温泉が魅力。

・大型車区画があり、長さ16mまで対応。

・施設内利用についてはすべてリストバンドで退館時に精算OK。

SORAIRO国上 RVパーク

道の駅SORAIRO国上

「SORAIRO国上 RVパーク」は、「道の駅SORAIRO国上」に併設された電源付きのRVパークです。

天然温泉「てまりの湯」が近く、利用料金には入館料が含まれています。

区画は長さ7m未満の車両に対応し、11台利用可能です。

施設内には24時間利用可能なトイレ、無料の電源と水道、炊事場があり、食堂や売店、足湯テラスなど道の駅機能も充実しています。

弥彦や寺泊方面の周遊拠点として使いやすい立地です。

RVパーク基本情報

名称：SORAIRO国上 RVパーク

所在地：新潟県燕市国上5866-1

TEL：0256-97-1755

料金：1泊1台2,500円（1区画利用につき、てまりの湯入館チケット付き）

チェックイン：13:00～21:00

チェックアウト：～11:00

予約方法：電話予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅4m

利用可能台数：11台

トイレ：施設内トイレ（24時間利用可・洋式、水洗）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料、100V/15Aまで）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（狂犬病、3種以上の混合ワクチンの予防接種が必須）

詳細はこちら▷道の駅SORAIRO国上

温泉と施設の詳細

道の駅SORAIRO国上

入浴施設：長崎天然温泉 てまりの湯

入浴料金：

・10:00～17:00大人500円、小・中学生300円

・17:00～21:00大人300円、小・中学生100円

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

定休日：第2・4月曜日（月曜が祝日の場合は翌日休館）

タオルの有無：タオルセット（フェイスタオル・バスタオル）レンタル200円

効能：関節リウマチ、冷え性、疲労回復、神経痛など

飲食・売店：食堂、フードコンテナあり

その他：足湯テラス、BBQエリアあり

詳細はこちら▷道の駅SORAIRO国上

利用者の口コミ・おすすめポイント

・道の駅併設で、食堂や売店、足湯など周辺設備が充実、RVパークの隣ではキャンプができるフィールドがある。

・料金に天然温泉「てまりの湯」の入館料が含まれていて、お得である。

・繁忙期にはパークも温泉も混雑するので要注意。

RVパーク NASPAニューオータニ

くるま旅クラブ

「RVパーク NASPAニューオータニ」は、越後湯沢のリゾートホテル「NASPAニューオータニ」敷地内で利用できるRVパークです。

第一駐車場を活用した4区画の車中泊スペースで、電源・水道・Wi-Fi・炊事場・24時間利用可能なトイレを備えています。

温泉大浴場やレストラン、売店、コインランドリー、ドッグランなどホテル設備も利用でき、一般的な車中泊より設備面が充実しています。

湯沢ICから車で約5分とアクセスも良好です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク NASPAニューオータニ 第一駐車場

所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2117-9

TEL：0278-25-4424、予約に関する問い合わせ025-780-6888

料金：1泊1台5,000円～

チェックイン：14:00～17:00

チェックアウト：～10:00

予約方法：WEB予約

定休日：不定休

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ8m×幅6m×高さ無制限

利用可能台数：4台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料、15A2個口×1個）

水道：あり（無料）

Wi-Fiの利用：あり（無料、ホテル内・ログセンター内）

ペット連れ：可（狂犬病、5種類以上の混合ワクチンを受けて２週間以上1年未満）

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

越後湯沢温泉リゾートホテルナスパニューオータニ

入浴施設：NASPAニューオータニ 温泉大浴場

入浴料金：

・RVパーク利用者大人1,000円、子ども（4歳以上）500円、3歳以下無料

・通常日帰り大人1,500円、子ども（3歳～小学生）1,000円

営業時間：9:00～18:00（最終受付17:00）

効能：筋肉痛・神経痛・五十肩・冷え性など

タオルの有無：レンタルバスタオル200円、フェイスタオル100円

飲食・売店：レストランあり

その他：ドッグラン、キャンプ場、グランピングあり

詳細はこちら▷越後湯沢温泉リゾートホテルナスパニューオータニ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・温泉大浴場やレストランなど、ホテル設備を活用できるリゾート型RVパーク。

・電源・水道・炊事場・Wi-Fi・ゴミ処理対応がそろっている、ホテルのスタッフの対応が素晴らしい。

・湯沢ICから車で約5分、越後湯沢の拠点として使いやすい立地。

妙高サンシャインRVパーク

くるま旅クラブ

「妙高サンシャインRVパーク」は、「妙高サンシャインランド」北口駐車場内に設けられた予約制のRVパークです。

休前日を中心に営業し、4区画限定で電源・水道を備えています。

受付は「妙高サンシャインホテル」のフロントで行い、小型犬の同伴にも対応しています。

車中泊区画は長さ6m、幅7.5mで、車外での椅子やテーブル展開も区画内で可能です。

遊園地やホテル、周辺の温泉地と組み合わせて利用しやすい施設です。

RVパーク基本情報

名称：妙高サンシャインRVパーク

所在地：新潟県上越市中郷区江口846-1

TEL：0255-74-2421

料金：1泊1台5,000円、GW・お盆期間（8/8～8/16）は1,000円割増

チェックイン：14:00～18:00

チェックアウト：～10:00

予約方法：WEB予約

定休日：4月中旬～11月上旬は休前日のみ営業、冬季休業11月中旬～3月下旬

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ6m×幅7.5m×高さ無制限

利用可能台数：4台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（1袋500円）

電源：あり（無料）

水道：あり（無料、キャンプ施設内の共同利用可）

ペット連れ：可（小型犬10kg以下、事前申込必要、リード必須）

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

妙高サンシャインリゾート

入浴施設：妙高サンシャインホテル 天然温泉展望大浴場

効能：慢性関節リウマチ、慢性筋肉リウマチ、神経痛、神経炎など

飲食・売店：売店、レストランあり

その他：ゴルフ場、遊園地あり

詳細はこちら▷妙高サンシャインリゾート

利用者の口コミ・おすすめポイント

・4区画限定の予約制で、落ち着いて利用しやすいパーク。

・車外での椅子・テーブル展開は区画内で可能です。

・隣接の遊園地が懐かしいレトロな遊園地なのが良かった。

まとめ

新潟のRVパークは、温泉・自然・観光の魅力がバランスよくそろい、車中泊旅をより快適で満足度の高いものにしてくれます。

今回ご紹介した4施設は、それぞれ立地や設備、過ごし方に個性があり、旅のスタイルに合わせて選べるのも魅力です。

温泉でしっかり疲れを癒しながら、自由度の高い車中泊旅を楽しめるのが新潟の大きな魅力。

次の旅先として、ぜひ新潟のRVパークを選んでみてください。

なお、冬季は積雪や設備凍結対策により利用条件が変更される場合があります。

冬季利用を検討する際は、営業状況や電源・水道の使用可否などを必ず各施設へ事前に確認してください。

※料金や利用条件は、繁忙期・連休・曜日などにより変更される場合があります。

また、到着が遅くなりそうな場合は、温泉施設の最終受付時間を事前に必ずご確認ください。

最新情報は各RVパークの公式サイト・予約ページをご確認ください。

（2026年3月末時点の情報）