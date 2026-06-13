【人生逆転！私の勝ち】「姉より秀でているか否か」私の基準を否定する旦那＜第14話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第14話 価値観の基準
【編集部コメント】
おぉー！ タカシさん、ハッキリと言ってくれましたね。そう、ハルミさんの価値観の基準は「姉より秀でているか否か」なのです。そんな価値観を持っているうちは、物事の本質には気がつかないし、ハルミさん自身のコンプレックスはなくならないのです。だって「自分」と向き合うんじゃなくて、常に「姉」のことしか見ていないから……。でもハルミさんは「そんなことわかってる！」と反論。うーん……本当にわかっているのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第14話 価値観の基準
【編集部コメント】
おぉー！ タカシさん、ハッキリと言ってくれましたね。そう、ハルミさんの価値観の基準は「姉より秀でているか否か」なのです。そんな価値観を持っているうちは、物事の本質には気がつかないし、ハルミさん自身のコンプレックスはなくならないのです。だって「自分」と向き合うんじゃなくて、常に「姉」のことしか見ていないから……。でもハルミさんは「そんなことわかってる！」と反論。うーん……本当にわかっているのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙