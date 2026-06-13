アイスダンスで勝負の銀盤へ

フィギュアスケート男子の元世界王者で、アイスダンスで競技に復帰する宇野昌磨が13日、自身のXを更新。1枚の写真とともに衝撃の事実を報告すると、ファンの間に反響が広がった。

2024年5月に一度は現役を引退した宇野は、今年5月22日に本田真凜とのカップルを結成しアイスダンスで現役復帰することを発表した。

あれから22日。午前4時48分という早朝にXを更新した宇野は、「朝までゲームはよくしたことあるけど朝までスケートをしたのは初めてだよ」とつづり、日が昇る写真を投稿。X上のファンの視線が集中した。

「そんな！！スケートをしてるなんて そういやスケート選手だったわこの人」

「朝までスケート、すごい！！」

「初めてなのwwwwwwwww」

「とうとうスケートがゲームに追いついて並んだんですね おめでとうございます」

「夜中まで練習はよく拝見していましたがついに朝まで」

宇野が座長を務めるアイスショー「Ice Brave」は7月31日に愛知で開幕。28歳は、ショーと現役復帰の準備を着々と進めている。



（THE ANSWER編集部）