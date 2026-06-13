「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第３日」（１３日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

昨年のこの大会で優勝した高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝がこの日４バーディー、ノーボギーの６８でラウンド。通算１０アンダーまでスコアを伸ばした。

ただ、順位は５位に上げたが首位・桑木志帆とは７打差あり「ちょっと離れたかな」と連覇はやや、諦めムード。それでも、モチベーションは非常に高い。

一つには、この大会で２位以内、またはメルセデス・ランキング上位３名などに与えられるＡＩＧ全英オープン出場権がある。現在、同ランク５位の高橋だが、同４位の桑木が２位以内に入れば“繰り上がり”で出場可能。もちろん、最終日に大きく伸ばせば２位以内も十分、考えられる。

「ベストを尽くして、少しでも上に近づいて行けたら」という。

さらに「今後のメジャーのためにも、順位を上げておきたい」と、世界ランクなどで付与されるエビアン選手権にも、意欲を見せる。

世界で戦うことが、第一義。ただ、前週の全米女子オープンではカットラインに４打及ばずの予選落ちを喫している。「大赤字こいた」と高橋。同大会出場選手には予選落ちでも１６０万円が支払われるが、「アメリカが初めてなので、連れて行ってあげたかった」という母親を含め、５名のチームで米国を往復した航空機代だけでも「５００万円近くかかりました」という。

同大会に関しては「こんなにお金かけてきたんだから、という緊張感がよくなかったですね」と頭をかいたが、そこはもう、プレーで取り返すしかない。全英出場となればさらに「１・５倍くらいかかりそう」というから「飛行機代、稼ぎます」と、頂点まで沸騰したモチベーションで、最終日、チャージをかける。