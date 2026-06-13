「バケモン」「覚醒してる」４−１完勝のアメリカ、鮮烈２ゴールの南野同僚FWに脚光！「決定力すごいな」【W杯】
現地６月13日、北中米ワールドカップのグループD第１節で、アメリカ代表がパラグアイ代表と対戦。４−１で快勝した。
この試合で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、モナコで南野拓実とチームメイトのフォラリン・バロガンだ。
１−０で迎えた31分、左からのプリシックの折り返しに反応。右足のダイレクトシュートを流し込む。さらに45＋５分には力強く相手２人を抜き去り、強烈な左足のシュートをゴール左上に突き刺してみせた。
圧巻の２発を決めた24歳のFWに、SNS上では「決定力すごいな」「やっぱえぐい」「バケモン」「覚醒してる」「まだ24なの？」「活躍してて嬉しい」といった反響があった。
19日に行なわれる次節のオーストラリア戦で２試合連続ゴールなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実の同僚FWが圧巻の２発！
この試合で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、モナコで南野拓実とチームメイトのフォラリン・バロガンだ。
１−０で迎えた31分、左からのプリシックの折り返しに反応。右足のダイレクトシュートを流し込む。さらに45＋５分には力強く相手２人を抜き去り、強烈な左足のシュートをゴール左上に突き刺してみせた。
圧巻の２発を決めた24歳のFWに、SNS上では「決定力すごいな」「やっぱえぐい」「バケモン」「覚醒してる」「まだ24なの？」「活躍してて嬉しい」といった反響があった。
19日に行なわれる次節のオーストラリア戦で２試合連続ゴールなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実の同僚FWが圧巻の２発！