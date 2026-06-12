デビューわずか2カ月で活動休止…日本人も所属のUNCHILD・ヒキ「当面の間活動を中断」

ガールズグループUNCHILDのヒキが、デビューからわずか2カ月で活動を中断することになった。

理由は健康上の問題だ。

【写真】期待の新人「UNCHILD」

所属事務所のHIGH UPエンターテインメントは6月12日、公式ファンコミュニティを通じて、「ヒキは最近、体調不良の症状が見られたため病院を受診しました。医療スタッフから十分な安静と休養が必要との診断を受けました」と発表した。

続けて、「当社はアーティストの健康を最優先に考え、ヒキ本人と今後の活動について慎重に話し合った結果、十分な回復と休養のため、当面の間活動を中断し、休養に専念することを決定しました」と伝えた。

また、「突然のお知らせによりファンの皆さまにご心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます」としたうえで、「当社はヒキが健康を回復できるよう最善を尽くしてサポートし、再び元気な姿でファンの皆さまの前に立てるよう、アーティストの回復に全力を尽くしてまいります」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ヒキ

これによりUNCHILDは、ヒキを除く5人体制で活動を続ける予定だ。所属事務所によると、ヒキは下半期にリリース予定の新アルバムの活動にも参加しないという。

なお、韓国人、中国人、日本人からなる多国籍グループのUNCHILDは今年4月、シングル『We Are UNCHILD』をリリースし、デビューした。