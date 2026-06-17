宗教を知るのに聖典や経典よりも有効なのは建築物である！文字が読めない人びとにもその本質が伝わるように造られているのだから。斬新なアプローチで注目の新刊『宗教建築を体感する』。世界の寺社・教会・遺跡・施設を訪ね歩いてわかった、建築をとおした人類の心のありようとはなにか……（本記事は、武澤秀一『宗教建築を体感する』の一部を抜粋・編集しています）建築が礼拝法と世界観を定めているおそらくタイトルを見て本