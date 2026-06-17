WWE】RAW（6月15日・日本時間16日／メリーランド・ボルチモア）【映像】際どいホットパンツで登場 “日本に知れ渡った”金髪美女レスラーサッカー北中米W杯の日本対オランダの熱戦の最中、一瞬、国際映像のカメラに抜かれて解説を務めたW杯3大会連続出場の本田圭佑が「誰！？」と驚いたことで“日本中に知れ渡った”金髪美女レスラーが、セクシーで際どいホットパンツ姿で米マットに降臨。ファン歓喜の一方、一部ファンからは