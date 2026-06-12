ミスタードーナツが、人気商品「もっちゅりん」全3種を期間限定で販売中です。6月11日、予約サイト「ミスドネットオーダー」での予約受付が7月12日受け取り分で終了となることが発表されました。

【画像】絶望…「もっちゅりん」の予約画面

話題の「もっちゅりん」予約終了が迫る

同社の公式サイトでは、「ミスドネットオーダーでのご注文は7月12日（日）お受け取り分までとさせていただきます」「各ショップの製造状況などにより、日程によっては予約上限数に達しており、ご予約できない場合がございます」と案内されています。

「もっちゅりん」は5月14日から予約受付が開始。当日はアクセスが集中し、「ミスドネットオーダー」が長時間つながりづらい状態となりました。また、発売当日は予約分のほか、店頭での通常販売も実施。各ショップでは開店前から長い列ができるほどの大盛況ぶりでした。

「ミスドネットオーダー」での予約は1カ月前まで可能。6月12日より7月12日受け取り分の予約が可能となることから、再びサイトがつながりづらい状態となっています。

SNS上では「あ…危なかった。ちょうど日付が変わったときに予約した」「日付変わってすぐがラストチャンスっぽい」「ネット予約しようとしたらサイトがつながらない…恐るべしもっちゅりん」「店頭で買えなくて、Webで予約しようとしたけどサイトがつながりませんでした」「いつも売り切れ表記」と、さまざまなコメントが寄せられています。

なお、予約ができない場合は店頭で購入することもできます。公式サイトでは、各ショップの店頭販売の販売スケジュールを掲載。各回の販売開始時間、各回の「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」「もっちゅりんいちご」それぞれの販売個数、購入制限の有無が掲載されています。また、整理券の配布があるショップはその時間も記載。情報は各日午後6時をめどに更新されています。

