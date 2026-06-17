ソフトバンクグループは、最先端のAIを使って、サイバー攻撃を防ぐ新たなサービスを年内にも始めると発表しました。【映像】孫正義会長「日本にとって大変な危機になるのでは」ソフトバンクグループ孫正義会長「僕はこれ日本にとって黒船の襲来以来の場合によっては大変な危機になるのではないかというふうに心配しております。AIを使って悪い組織、悪い人たちが、機関銃のようにアタックしまくるそういう時代がきてしまったとい