「脚が長すぎる」のもそれはそれで苦労があるんですね……

俳優の速水もこみちさんが2026年5月29日に自身のInstagramを更新し、高級車を颯爽と運転している動画などを公開しました。

インスタは、イタリアの高級車・マセラティを運転する姿をはじめ、クルマの前でポーズをとるなど、多数の画像とともに投稿されていました。

【動画】超カッコいい！ これが俳優「速水もこみち」が乗りこなす「高級車」です！ 動画で見る

真剣な眼差しでハンドルを握り、差し掛かったカーブを余裕の表情で走り切る姿は至極スマート。

そんな動画を見たファンからの反響で特に大きかったのは、もこみちさんの圧倒的なビジュアルについてでした。

グレーのスーツに身を包み、口ひげを生やしサングラスをかけた姿で運転席に座るもこみちさん。その装いも見事ですが、ファンが注目したのはもこみちさんの長身でした。

速水さんの公式サイトにも身長の表記がなく、正確なところは不明ですが、180センチを大きく超えているのは間違いなく、かなり広々とした車内ながら、右ハンドルの運転席シートをかなりうしろに下げて座っている様子。

しかも運転中の左足をセンターコンソールにピタッとつけているのは、脚が長すぎて置き場に困ったからなのでしょうか。

現実離れした規格外のプロポーションが、図らずも広いマセラティの車内をコンパクトに感じさせるマジックを引き起こしたようでした。

速水さんは今回、「マセラティジャパン・グランドツアー2026 AWAJI “Amichi di Maserati”」のスペシャルゲストとして参加した際、兵庫県・淡路島の高級ホテル周辺をマセラティ車でドライブした模様です。

インスタグラムでは、最新SUV「グレカーレ」をはじめ、オープンスーパースポーツ「MC20チェロ」などとの2ショットを投稿しています。

かつてはレーシングメーカーとして名を馳せたマセラティでしたが、現在はラグジュアリー指向が強い高級車の製造・販売に力を入れています。

そんなマセラティの特徴のひとつは、イタリアの高級車ならではのデザイン性にあります。

マセラティのデザインモットーは、「エレガンス」「スポーティ」「パーソナリティ」の3つ。

曲線を多用したラインで非常に流麗な車体が魅力ですが、とにかくわかりやすくカッコ良さばかりを重視するのではなく、「美しさ」のバランスや、「いかに上質なクルマを作るか」を追求しているからか、ほかにはない貫禄や風格が感じられるのでしょう。

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そんなマセラティを華麗に乗りこなすもこみちさんの投稿に対し、ファンからもさまざまな反応がみられました。

「足が長いのが良くわかります」「もうそれで慣れてるんだろうけど運転大変そう」など、驚きを隠せないコメントをはじめ、「オリーブオイルで走るのかな」などと、もこみちさんが得意とするイタリア料理にかけたコメントなども寄せられていました。