日経225先物：11日19時＝290円高、6万4770円
11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比290円高の6万4770円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては552.73円高。出来高は1945枚となっている。
TOPIX先物期近は3867ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64770 +290 1945
日経225mini 64780 +285 40780
TOPIX先物 3867 +22.5 3163
JPX日経400先物 35005 +275 66
グロース指数先物 704 +6 109
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3867ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64770 +290 1945
日経225mini 64780 +285 40780
TOPIX先物 3867 +22.5 3163
JPX日経400先物 35005 +275 66
グロース指数先物 704 +6 109
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
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