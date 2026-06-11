　11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比290円高の6万4770円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては552.73円高。出来高は1945枚となっている。

　TOPIX先物期近は3867ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.65ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64770　　　　　+290　　　　1945
日経225mini 　　　　　　 64780　　　　　+285　　　 40780
TOPIX先物 　　　　　　　　3867　　　　 +22.5　　　　3163
JPX日経400先物　　　　　 35005　　　　　+275　　　　　66
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+6　　　　 109
東証REIT指数先物　　　　　1765　　　　　+3.5　　　　　 2

株探ニュース