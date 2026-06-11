西野七瀬、自宅で起きた不思議体験を告白「多分これ夫じゃない」「お義父さんかも」 夫は山田裕貴
昼寝中、夫・山田裕貴が帰宅したと思い足音を聞いていたら…
元乃木坂46で俳優の西野七瀬が9日、ABEMAのバラエティー番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#6に出演。自宅で起きた不思議体験を告白した。
【写真】義父が差し入れ？自宅ではほかにも…不自然に揺れる西野七瀬宅のカーテン
今回は、「陰謀か？オカルトか？未だ謎が残る怪事件SP」と題し、世界的に有名な未解決事件や失踪事件、集団パニック現象などを都市伝説的視点で考察。西野のほか、相席スタート・山添寛らゲスト陣も、自身の身の回りで起きた不思議な体験を語った。
都市伝説好きだという西野は、「Naokimanさんのチャンネルも夫と2人で見ていますし、この番組も、未公開までABEMAプレミアムで見ています」と明かした。これにNaokimanは「うれしい〜」と笑顔を見せ、ラランド・サーヤからも「大ファンだ！」と声が上がるなど、オープニングから盛り上がりを見せた。
そんな西野が最近体験したという不思議な出来事を披露。昼寝中、夫・山田裕貴が帰宅したと思い足音を聞いていたものの、眠気でまぶたが重く、なかなか目を開けることができなかったという。そのとき、「多分これ夫じゃないし、生きている人じゃないかも」と感じたという西野。すると、自身の頭の上に“りんごを2個置くような音”が聞こえたという。
足音が消えた先には、昨年亡くなった義父の遺影が置かれていたことから、西野は「お義父さんかも」と感じたと振り返り、「ちょっと不思議で、ほっこりする体験でした」とコメント。サーヤからは「差し入れってことですよね」とツッコミも飛び出し、スタジオは温かい笑いに包まれた。
本番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
元乃木坂46で俳優の西野七瀬が9日、ABEMAのバラエティー番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#6に出演。自宅で起きた不思議体験を告白した。
【写真】義父が差し入れ？自宅ではほかにも…不自然に揺れる西野七瀬宅のカーテン
今回は、「陰謀か？オカルトか？未だ謎が残る怪事件SP」と題し、世界的に有名な未解決事件や失踪事件、集団パニック現象などを都市伝説的視点で考察。西野のほか、相席スタート・山添寛らゲスト陣も、自身の身の回りで起きた不思議な体験を語った。
そんな西野が最近体験したという不思議な出来事を披露。昼寝中、夫・山田裕貴が帰宅したと思い足音を聞いていたものの、眠気でまぶたが重く、なかなか目を開けることができなかったという。そのとき、「多分これ夫じゃないし、生きている人じゃないかも」と感じたという西野。すると、自身の頭の上に“りんごを2個置くような音”が聞こえたという。
足音が消えた先には、昨年亡くなった義父の遺影が置かれていたことから、西野は「お義父さんかも」と感じたと振り返り、「ちょっと不思議で、ほっこりする体験でした」とコメント。サーヤからは「差し入れってことですよね」とツッコミも飛び出し、スタジオは温かい笑いに包まれた。
本番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。