最大1600円オフ！ かっぱ寿司、食べ放題キャンペーンを延長！ 平日学割併用でお得に食事を
かっぱ寿司公式X（旧Twitter）は6月9日に投稿を更新。食べ放題・平日学割などの各種割引の延長を発表しました。
【写真】かっぱ寿司の食べ放題キャンペーン詳細
コメントでは、「かっぱ寿司の食べ放題延長…なんて素敵なんだろう…」「友達と行っていっぱい食べれて楽しかったー！」「行きたい！！！」「家族でゆっくり行けたらいいな」などの声が上がりました。
また公式Xでは、フォロー＆リポストキャンペーンも実施中で、抽選で3人にアプリ会員限定クーポン1000円（税込）分が当たります。応募は7月15日23時59分まで。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】かっぱ寿司の食べ放題キャンペーン詳細
アプリ会員なら平日ランチが2810円〜同アカウントは食べ放題・平日学割など各種割引の延長を告知。事前予約制（Web・アプリ限定）の食べ放題は70分制で、アプリ会員なら平日ランチタイムクーポンを使うと2810円（税込3090円）から利用できます。
コメントでは、「かっぱ寿司の食べ放題延長…なんて素敵なんだろう…」「友達と行っていっぱい食べれて楽しかったー！」「行きたい！！！」「家族でゆっくり行けたらいいな」などの声が上がりました。
平日学割との併用で最大1600円オフまた公式Webサイトの特別ページでは平日クーポンについて詳しく説明。平日限定の食べ放題ランチタイムクーポン800円オフと、中学生〜大学院生を対象とした食べ放題平日学割800円オフを併用すると、最大1600円オフになります。キャンペーン期間は10日まで。
また公式Xでは、フォロー＆リポストキャンペーンも実施中で、抽選で3人にアプリ会員限定クーポン1000円（税込）分が当たります。応募は7月15日23時59分まで。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)