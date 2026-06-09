「マジか!!」「とっても可愛い」元乃木坂46メンバーがユニフォーム姿で番組出演
乃木坂46の元メンバーでタレントの阪口珠美さんが8日、公式X(@tamami_s1110)でFC町田ゼルビアのユニフォーム姿を披露した。
阪口さんは同日に放送されたAbemaTV『FC町田ゼルビアをつくろう〜ゼルつく〜』に出演。その告知として「生放送こぼれトークのコーナーに 出演させていただきます」と綴り、町田のユニフォームを着て“Zポーズ”をする写真を掲載した。
これにファンから「マジか!!!!!!!モチ観るよー!!!!!!!」「嬉しい!」「やったー!」「ゼルビアユニフォームのたまちゃんとっても可愛い」「代表versionのたまちゃんも見たい」などの声が上がっている。
阪口さんは東京都町田市出身の24歳。過去に町田のホームゲームに来場し、トークイベントやキックインセレモニーに参加したこともある。
阪口さんは同日に放送されたAbemaTV『FC町田ゼルビアをつくろう〜ゼルつく〜』に出演。その告知として「生放送こぼれトークのコーナーに 出演させていただきます」と綴り、町田のユニフォームを着て“Zポーズ”をする写真を掲載した。
これにファンから「マジか!!!!!!!モチ観るよー!!!!!!!」「嬉しい!」「やったー!」「ゼルビアユニフォームのたまちゃんとっても可愛い」「代表versionのたまちゃんも見たい」などの声が上がっている。
本日21:00~ ゼルつく #214— 阪口珠美&STAFF (@tamami_s1110) June 8, 2026
生放送こぼれトークのコーナーに
出演させていただきます。
前回の生放送終了後にとあるイラストを
描かせていただきました!
一体誰の絵なのかは
放送をおたまのしみにー!⚽️#ゼルつく #町田ゼルビア
➡️https://t.co/QUcUhF57Rc pic.twitter.com/zOdKWAjb6Q
＼今夜9時スタート #ゼルつく⚽️/— FC町田ゼルビア (@FcMachidaZelvia) June 8, 2026
#藤田晋 社⻑& #黒田剛 監督
2Sスペシャルインタビュー
ACLE 準優勝の舞台裏からマネジメント論まで…急成⻑を遂げたゼルビアの3年半を総括️
視聴はこちら https://t.co/ELWYy2D50G@zeltsuku #FC町田ゼルビア #zelvia pic.twitter.com/3TbQdqEyWS