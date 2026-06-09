本日21:00~ ゼルつく #214

生放送こぼれトークのコーナーに

出演させていただきます。

前回の生放送終了後にとあるイラストを

描かせていただきました!

一体誰の絵なのかは

放送をおたまのしみにー!⚽️#ゼルつく #町田ゼルビア

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