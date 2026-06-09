獲得は間近に迫っているようだ。

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阪神が調査を進めている前メッツ3Aのアンダーソン・セベリーノ投手（31=左投げ左打ち）である。

今季の阪神は、及川（13試合で防御率3.86）、桐敷（18試合で7.04）らこれまで勝ち試合を担ってきた救援左腕が不振に悩んでいる。セベリーノへの期待は膨らむが、果たしてモノになりそうか。

この救援左腕のメジャー実績は、2022年にホワイトソックスで6試合、7回3分の1で防御率6.14のみ。近年はメキシカンリーグなどでプレー。今季、メッツとマイナー契約を結んだが、5月30日に事実上の戦力外となるDFAとなった。

今季の成績は3Aで18試合、20回3分の2で2勝0敗5セーブ、20奪三振、11四球で防御率1.31。現地4月15日の試合ではフォーシームの最速が98.7マイル（約159キロ）をマーク。直球とスライダーが軸のパワー系投手だ。

が、米メディアの「MLB Trade Rumors」のセベリーノ評は辛口だ。

「見栄えのする防御率とは裏腹に、内容面には不安もあった」としたうえで、こう続けた。

「セベリーノはゴロを打たせるタイプの投手で、ゴロ率は51.1％。ただし、被BABIP（Batting Average on Balls In Play=本塁打を除くグラウンド内に飛んだ打球が安打になった割合）は.229と低く、運に助けられた面も大きい。さらに四球率13.8％は、制球面に課題があることを示していた。こうした“中身”の数字が、メッツがセベリーノをメジャーで試さなかった理由だった可能性が高い。メッツはリリーフ投手を頻繁に入れ替える傾向があるにもかかわらず、セベリーノにはメジャー昇格の機会を与えなかった」

四球から崩れる傾向があるだけに、勝ちパターンで起用できるかどうかは不透明。日本では制球力がカギを握りそうだ。

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ところで、この新助っ人獲得に、藤川監督はどの程度関わっているのだろうか。というのも、藤川監督が自らつぶさにチェックして連れてきた助っ人がまるで機能しておらず、「目利き」に疑問の声が噴出しているからだ。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】阪神藤川監督は「見る目」なし？ 新助っ人まるで戦力にならず では、それらについて詳しく報じている。