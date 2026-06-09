豪華装備と高性能を兼ね備えたフラッグシップモデル

トヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たなボディカラーを追加したほか、内装加飾の変更によって商品力の向上が図られています。

では、そのなかでも最も高価な最上級グレードは、どのような仕様となっているのでしょうか。

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ヴェルファイアは2008年、2代目「アルファード」とともに初代モデルが登場しました。現行モデルは2023年6月に発売された3代目で、「快適な移動の幸せ」をコンセプトに開発。プラットフォームを刷新し、快適性や乗り心地を大幅に向上させています。

パワートレインはガソリンターボ、ハイブリッド、プラグインハイブリッド（PHEV）の3種類を設定し、多様なニーズに対応しています。

今回の一部改良では、全グレードに新ボディカラー「ニュートラルブラック」を追加。また、Executive Loungeグレードでは、内装加飾をブロンズスパッタリングで統一しました。

そんな改良型ヴェルファイアのなかで最も高価なモデルが、「Executive Lounge（プラグインハイブリッド車・E-Four）」です。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1945mm、ホイールベースは3000mm。エクステリアには各所にメッキパーツを採用し、高級感を演出しています。

足元には19インチタイヤ（225／55R19）を装着し、シルバースパッタリング塗装のアルミホイールを組み合わせました。

ボディカラーは、新色のニュートラルブラックに加え、プラチナホワイトパールマイカ、プレシャスメタルの計3色を設定しています。

インテリアは3列シート6人乗りレイアウトで、カラーはブラックまたはサンセットブラウンを用意。シートにはプレミアムナッパ本革を採用しています。

Executive Lounge最大の魅力は、豪華なセカンドシートです。前後スライドやリクライニング、伸縮機構付きオットマン、シートヒーター、ベンチレーションなどの機能を、アームレスト内側のスイッチで直感的に操作できます。

くわえて屋久杉のうずら杢をモチーフにした加飾付きの回転格納式サイドテーブルをはじめ、大型アームレストや14インチ後席ディスプレイを装備。

さらに、空調やオーディオ、照明などを操作できるマルチオペレーションパネルを備えるほか、背中を心地よく刺激するリフレッシュ機能付きシートも採用するなど、後席の快適性を徹底的に追求しています。

そのほか、ムーンルーフやJBLプレミアムサウンドシステム、後席用パワーサイドサンシェードも標準装備されています。

足まわりには周波数感応型ショックアブソーバーを採用し、しなやかで上質な乗り心地を実現している点も特徴です。安全装備には、予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を搭載しています。

パワートレインは2.5リッターエンジンとプラグインハイブリッドシステムを組み合わせ、システム最高出力は306PSを発揮。電動モーターによる力強く滑らかな加速が魅力です。

駆動方式には電気式4WDシステム「E-Four」を採用。燃費はWLTCモードで16.7km／L、EV走行距離は73kmを実現しています。

なお、価格（消費税込み）は1089万9900円です。一方、エントリーグレードの「Z Premier（ターボガソリン車・2WD）」は674万9600円で、両グレードの価格差は400万円以上に達します。