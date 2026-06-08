【ライブレポート】XG、イギリス最大の音楽フェスティバルに日本人アーティストとして初出演

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Gが、現地時間6月6日に英国・ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催された、イギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に初出演を果たした。

■SWEET FEMALE ATTITUDE「Flowers」カバーをサプライズで初披露

『Capital’s Summertime Ball』は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタジアムフェスティバルで、約8万人の観客を動員する。

昨年年は、マライア・キャリー、ウィル・スミス、テイト・マクレー、リタ・オラ、ジェシー・Jらが出演。過去には、Taylor Swift、Ariana Grande、Sabrina Carpenter、Justin Bieber、Ed Sheeran、Harry Styles、Bruno Mars、Maroon5、David Guetta、Ne-Yo、Jennifer Lopez、Miley Cyrus、Pharrell Williams、Katy Perry、Coldplayら世界で活躍するポップスターも出演するなど、世界が注目する一大音楽フェスティバルだ。

今年は、NIALL HORAN、CALVIN HARRIS、BEBE REXHA 、TAKE THAT、FATBOY SLIM 、MYLES SMITH、RAYE、JASON DERULO、SIENNA SPIRO、DECEMBER 10、LOLA YOUNG、STEPHEN SANCHEZ 、MEEK、ROBYN、SEKOUなど錚錚たるアーティストがラインナップされるなか、2009年よりスタートしている本フェスにおいて、史上初めてXGが、日本人アーティストとして出演を果たした。

また「サッカーの聖地」と呼ばれる世界最大級の屋根付きスタジアム、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスする日本人アーティストも今回のXGが史上初となった。

大歓声に包まれながらステージに登場したXGは、カラフルかつポップなステージ衣装をまとい、最新アルバムのリードトラック「HYPNOTIZE」でパフォーマンスをスタート。圧倒的な存在感とXGならではの世界観で、冒頭から会場のオーディエンスを一気に引き込んだ。

2曲目の前には、メンバーのMAYAが「この場所に来られて本当に感謝しています！ そして今日、皆さんのために特別な楽曲を準備しました。この曲を知っている方は、 一緒に踊って歌ってください！」というMCから、イギリスを含め世界的に大ヒットした楽曲、SWEET FEMALE ATTITUDEの「Flowers」カバーをサプライズで初披露。

イギリスでも広く親しまれている同楽曲に、会場のオーディエンスは大きく反応し、多くの観客が体を揺らしながら楽曲を楽しみ、YouTubeライブ配信のコメント欄にも「これまでのXGのカバーでいちばん良い！」「“Flowers”を披露するなんて最高のサプライズ！」といった称賛の声が多数寄せられた。

ラストは、UKガラージハウスをベースにしたイギリスでも大人気の楽曲「SOMETHING AIN’T RIGHT」をセンターステージで披露。全3曲・約10分にわたる圧巻のパフォーマンスで、ウェンブリー・スタジアムの観客に鮮烈なインパクトを与え、その存在感を強く印象づけた。

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