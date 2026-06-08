「完全にママの顔」藤田ニコル、産後18キロ増を告白「お顔はまんまる」「太ってこの可愛さは羨ましすぎ」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。産後の体型の変化について明かしました。
【投稿】藤田ニコル「お顔はまんまるです」
コメントや引用リポストでは「人一人産んでんだから10キロなんて誤差だろ誤差」「無理なダイエットはダメですよ」「むしろ産んで1ヶ月でここまで戻しててすごいです！」「ニコルさんとても幸せそうな顔をしているのが1番嬉しかった」「痩せる必要無いよ。しっかりと母になり責務を全うしている貴方は誰がどう見ても素敵だし美しい」「少し幼く見えて可愛い 太ってこの可愛さは羨ましすぎる…」など、温かい声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】藤田ニコル「お顔はまんまるです」
「無理なダイエットはダメですよ」藤田さんは「お顔はまんまるです。だって18キロ太ったからね」とポスト。産後の体型変化を明かしました。「でも8キロは痩せました」と報告し、「あと１０キロ」と、さらに減量することを宣言しています。
コメントや引用リポストでは「人一人産んでんだから10キロなんて誤差だろ誤差」「無理なダイエットはダメですよ」「むしろ産んで1ヶ月でここまで戻しててすごいです！」「ニコルさんとても幸せそうな顔をしているのが1番嬉しかった」「痩せる必要無いよ。しっかりと母になり責務を全うしている貴方は誰がどう見ても素敵だし美しい」「少し幼く見えて可愛い 太ってこの可愛さは羨ましすぎる…」など、温かい声が寄せられました。
「穏やかな顔で幸せそう」7日には「お宮参り」とつづり、着物姿で赤ちゃんを抱っこしている写真を公開した藤田さん。笑顔がとても優しくかわいらしいです。ファンからは「にこるんが完全にママの顔になってる というよりにこるんは結婚以降可愛さが加速してる」「穏やかな顔で幸せそう」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)