KIRITOが6月7日、東京・EX THEATER ROPPONGIにてツアー＜KIRITO Tour 2026『THE SHIFT COMPLETE』＞のファイナル公演を開催した。同ツアーは最新ミニアルバム『SHIFT』を引っ提げ、4月25日の神奈川・YOKOHAMA Bay Hallを皮切りに全11公演にわたって行われたもの。その最終公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

2月に開催されたバースデー公演＜PARADIGM RIFT＞、4月リリースの1stミニアルバム『SHIFT』、そして今回のツアー＜THE SHIFT COMPLETE＞──すなわち、“大きな転換の予兆”から“実際の変化”、そしてその“確立”へと至る三つのキーワードは明確な関連性を持つ。それらが示してきた流れの終着地となったのが同ツアーだ。この“転換”の背景には、KIRITO、PIERROT、Angeloという三つの世界線が交差する2025年の活動を経たこと、そのイレギュラーな動きの中でソロ作品の創作ペースを組み替えたこと、さらに過去3作『NEOSPIRAL』『ALPHA』『CROSS』までを一区切りとし、ここから新たな展開を見せていくという意思、こうした様々な要素が絡み合っている。

サポートを務めるJOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Natsu(Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)と共に、全24曲が繰り広げられたツアーファイナル。新作リリースに伴うKIRITOのツアーでは、本編前半で作品の収録順通りに全楽曲を披露するのが常であり、今回も同様の形が取られた。が、『SHIFT』は全6曲というミニアルバムならではの曲数に加え、ヘヴィサウンドを突き詰めた過去アルバム3作に対してメロディを重視した作品という点で、これまでとは趣が異なる。そんな『SHIFT』を軸に据えたツアーは、“KIRITOソロ”のステージにおける新たな表現を魅せるものとなった。

創世記をモチーフとした物語と現実世界をリンクさせながら、思考が未来を作ることを示した『SHIFT』の楽曲群を経て、既存曲の数々にもまた通底するメッセージが込められていたことが印象深い。例えば、「KINGDOM OF THE NEW SEEDS」での“創世を繰り返す”、「GRAND SCHEME」での“何度でもめぐり逢おう”、「Discord」での“未来を創造してしまう”といったリリックが示すように。これらの楽曲を通してステージは激しさを増していき、中盤では一転、バラードナンバー「雫」から「INTO THE MIRROR」「瓦礫の花」と、KIRITO自身の人生や決意を色濃く映し出す楽曲が並んだ。愛情に満ちた「瓦礫の花」をひとりひとりに語りかけるように歌い上げる中、いつにも増して胸を強く叩く仕草を繰り返したKIRITOの姿も忘れがたい。

アンコールは、交わる世界線を端的に表した「CROSS OVER THE WORLD LINE」でスタートした。「今日はなんか胸がいっぱいだな…。言葉はいらないね。音楽で返します。もっと愛し合おうぜ！ ひとつつになろうぜ！」と投げかけ、温かな「I BLESS YOU」でオーディエンスのシンガロングが響き渡れば、初期ソロ曲「TEAR」で“君がそこに確かにいるなら やっと先に進める気がして もう迷わず唄える気がして”という率直な思いを届けた。

そして、ツアーのラストを担ったのは「NEOSPIRAL」。ハードナンバーらしく完全燃焼を感じさせるフィジカルな側面に加え、終わりは新たな始まりであることの提示、さらに“究極の愛情で進化は遂げられる”という象徴的なフレーズを持つ同曲は、本ツアーにふさわしいエンディングだったと言えよう。『SHIFT』がかつてないほどストレートなKIRITOの愛情表現を感じられる作品だけに、そのメッセージはツアー全体を締めくくる言葉として強い説得力を持って響いたのだ。

「またガンガン動いていくので、楽しみにしていてください。そして、これからも一緒に歩んでいきましょう」というKIRITOの言葉をもって本公演は幕を下ろした。なお、このツアーファイナルの模様はLIVE Blu-ray & DVDとしてリリースされることも発表となった。

KIRITOは今後、7月18日および19日に東京・KANDA SQUARE HALLでアコースティックシリーズ公演＜KIRITO Acoustic live 26’『Phantom Ⅻ - INNER SCREAM -』＞を開催するほか、この夜には新たな発表もあった。それは、8月23日に神奈川・川崎 CLUB CITTA’にてD’ESPAIRSRAYとの初のツーマンライブ＜THE CHEMICAL DESTRUCT - Script Revision - KIRITO vs D’ESPAIRSRAY＞を開催するというもの。なお、9月6日には茨城・⽔⼾市⺠会館グロービスホールにて開催されるMUCC主催イベント＜LuV Together 2026＞への出演することも決定している。

■＜KIRITO Tour 2026「THE SHIFT COMPLETE」＞

6月7日(日)＠東京・EX THEATER ROPPONGI セットリスト

01.PARADIGM SHIFT

02.SIGNAL

03.SOURCE CODE

04.蒼く浮かぶ月

05.SHUTTER WORLD

06.GEARS OF FATE

07.KINGDOM OF THE NEW SEEDS

08.GRAND SCHEME

09.Discord

10.雫

11.INTO THE MIRROR

12.瓦礫の花

13.Aim

14.Awaking bud

15.Suicide View

16.COMPLETE

17.GARDEN

18.BALANCE

encore

en1.CROSS OVER THE WORLD LINE

en2.Golgotha

en3.カンナビス

en4.I BLESS YOU

en5.TEAR

en6.NEOSPIRAL

■＜THE CHEMICAL DESTRUCT - Script Revision - KIRITO vs D’ESPAIRSRAY＞

8月23日(日) 神奈川・川崎 CLUB CITTA’

open17:45 / start18:30

出演：KIRITO / D’ESPAIRSRAY

▼KIRITOサポートメンバー：

JOHN (G)、Yu-taro (G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu (B / SLAPSLY)、Natsu (Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)

【ファンクラブ先行受付】

受付期間：6/7(日)21:00〜6/28(日)23:59

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5539/

■ Blu-ray & DVD『KIRITO Tour 2026「THE SHIFT COMPLETE」』

2026年9月16日 リリース

【受注生産限定盤(WEB限定)Blu-ray】

KIXB-00007 / ￥11,000(税込) ※別途配送料

特殊パッケージ、16Pブックレット、アクリルスタンド付属(ライブ写真使用)、オリジナルポストカード

収録内容：6/7 LIVE映像全曲収録

受注期間：〜8/16(日)23:59

詳細：https://kiritoofficialonlineshop.jp/

※お届けは9/16(水)頃を予定

※受注生産限定盤はCDショップ等でのお取り扱いはございません

【通常盤(DVD)】

IKCB-80041 / ￥7,260(税込)

収録内容：6/7 LIVE映像全曲収録

■＜KIRITO Acoustic live 26’「Phantom Ⅻ - INNER SCREAM -」＞

7月18日(土) 東京・KANDA SQUARE HALL

open17:00 / start17:30

7月19日(日) 東京・KANDA SQUARE HALL

open16:30 / start17:00

▼サポートメンバー

JOHN (Ag)、CERO (Ag)

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5308/

■MUCC主催イベント＜LuV Together 2026＞

9月6日(日) 茨城・⽔⼾市⺠会館 グロービスホール

open15:00 / start16:00

出演(順不同)：KIRITO / Azavana / lynch. / MUCC

詳細後日発表

■FC EVENT＜KIRITO FC TOUR 2026 in ISHIGAKIJIMA＞

旅行日程：10.17(土)〜10.19(月) ※2泊3日

申込期間：〜7月3日(金) 13:00

※先着順ではございません。お申し込み順に関わらず抽選となりますので、予めご了承ください。

詳細：https://kiritoweb.com/info/other/5491/