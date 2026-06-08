JRAのクリストフ・ルメール（47）のアパレルブランド「CL by C・ルメール」がサンデーレーシングとのコラボ新作4点を発表し、京都市内で展開するカフェ「CL FASHION＆CAFE」でお披露目された。

23年のシルクレーシング、24年の社台RH、25年はキャロットファームと日本を代表するレーシングクラブとタッグを組んできたルメールが今回共闘したのがサンデーレーシング。チェルヴィニア、フィエールマンなど自らも同クラブとのコンビで勝利を重ねた。

「今日はボクにとって特別な日です。サンデーレーシングとのコラボレーションを発表します。ファンの方にも気に入ってもらえると思います」と冒頭に日本語でスピーチしたルメールも自信のラインナップだ。

今回発売されるのはサンデーレーシングの勝負服をイメージした黒のポロシャツ2点と名牝グランアレグリアがプリントされたTシャツ白黒2点。いずれも316枚限定となっている。

「このTシャツの名前はグランフライヤーです。グランアレグリアのスピードはすごかった。1200から1600を得意とする馬をヨーロッパではフライヤーといいます。スプリンターとステイヤーの間です。2つあわせてグランフライヤーになりました」とG1を6勝したマイルの女王がプリントされたTシャツ命名の由来を披露した。

「この馬で沢山勝ったし、馬の上からの景色も最高。コラボが決まった時にこの馬を見せたいと思った」と語ったルメールだが、他の候補馬を尋ねると迷わず出たのがメジャーエンブレム。

「覚えていますか？JRA免許を取ってから初めて勝ったG1でしたね。メジャーエンブレムもボクにとっては特別な馬です」とJRA所属騎手となって初のG1制覇もサンデーレーシング所属の馬だった事を語った。

生地、デザイン、工場とすべてメイドインジャパンにこだわり、様々な支援も活動の大きなテーマで、今回は売上の5％が全日本高等学校馬術連盟に寄付される。

全4アイテムは、10日午前11時よりブランド公式サイト（www.c―lemaire.com）、阪急メンズ大阪のポップアップストアにて販売開始予定。今回、お披露目が行われた京都市内のカフェ「CL FASHION＆CAFE」では11日から販売開始予定。