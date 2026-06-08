『マンダロリアン・アンド・グローグー』三週連続1位！第4弾来場者プレゼント決定！

5月22日（金）に公開された映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、初週からの大ヒットスタートの勢いそのままに、三週連続でナンバーワンを獲得し、興行収入が20億円を突破したことが明らかになった。

洋画実写作品で今年初の三週連続ナンバーワン！世界興収も驚異の数字に

5月22日（金）に公開を迎えた本作は、初週から全世界ナンバーワン、全米ナンバーワン、日本ナンバーワンの大ヒットスタートを記録し、その勢いのまま日本では二週連続ナンバーワンを獲得した。7年ぶりの「スター・ウォーズ」劇場最新作として、シリーズファンはもちろん、これまで「スター・ウォーズ」に触れてこなかった新規ファンからも大きな支持を集めている。

公開から三週目を迎えた現在もその勢いは衰えることなく、興行収入20億5,653万4,607円、観客動員数は121.8万人を記録し、三週連続ナンバーワンを獲得した！ この三週連続ナンバーワンは洋画実写作品では2026年初めてとなる。また洋画実写作品が三週連続ナンバーワンとなるのは2023年公開の実写版映画『リトル・マーメイド』以来だ。世界興行収入は2億9,362万2,349ドル（約466億8,595万円）を突破している（※1ドル159円換算、Mojo調べ、6月8日時点）。世界的な「スター・ウォーズ」旋風は留まるところを知らない。

映画を飛び出して人気拡大中！日本中で広がる“グローグー現象”

本作の大ヒットを語るうえで欠かせない存在となっているのが、“銀河一キュート”なグローグーだ。大きな瞳でマンダロリアンを見つめる姿や小さな体で一生懸命頑張る仕草はもちろん、本作で繰り広げられるマンダロリアンとの深い絆や、“守られる存在”だったグローグーが今度はマンダロリアンを“守る”ために成長する姿が、多くの観客の心をつかみ続けている。

公開から三週間が経った現在もSNS上では「やばい、グローグーが可愛すぎる」「グローグーが可愛すぎて守ってあげたくなっちゃう！」「グローグーちゃん可愛すぎて脳が焼かれる」「グローグーだけでも可愛いのにマンダロリアンとセットだと超々可愛い」などのコメントが連日投稿されており、公開当初から続く“グローグー愛”はますます加速している。

スター・ウォーズ公式YouTubeや公式SNSで投稿された、グローグーが日本の回転寿司やお蕎麦を食べるという特別映像が大きな話題を呼んでおり、ご飯粒を気にせずにお寿司を堪能する姿や慣れないお箸と格闘する姿に「食べているだけなのに信じられないくらい可愛い！」「永遠に見ていられる」「癒やし効果がすごい」「可愛すぎて何回も見ちゃう！」といったコメントが殺到。食べ物に夢中になってしまう食いしん坊なグローグーの愛くるしい姿に、多くのファンが心を奪われている。

新規ファンもコアファンも楽しめる！リピート客が急増中

日本中で「スター・ウォーズ」の熱狂が続くなか、本作をリピート鑑賞するファンが増加しており、「夢中すぎて気づいたら5回目の鑑賞（笑）」「満足度高すぎてリピートしちゃう！」「IMAXも4DXも見たけど、まだ吹き替え版が観れてない！行かなければ！」「MX4Dが販売開始10分で完売！」といったコメントが数多く見られ、マンダロリアンとグローグーが繰り広げる壮大な冒険を何度も体験しようとする人が急増している。

監督であるジョン・ファヴローは「長年のファンに誠実でありながら、新しい観客にも届く物語を描きたかった」と語っており、「人生で一度しかない“初めてのスター・ウォーズ体験”を今こそ届けたい」という強い思いが込められている。物語の中心に描かれるのはマンダロリアンとグローグーによる新たな冒険であり、前提知識が不要の物語となっている。実際に本作が初めての「スター・ウォーズ」作品となった人も「スター・ウォーズについて何も知らなかったけど超面白かった！」「生まれて初めての『スター・ウォーズ』最高でした！」「グローグーに釣られて観に行ったら、まんまと沼にハマってしまいそう…」と、満足のいく映画体験を明かしている。

一方で、長年シリーズを追い続けてきたコアファンにとっては、過去作のオマージュや「スター・ウォーズ」らしさ満載の演出などが随所に散りばめられており、「今までのシリーズのオマージュがたくさんあって愛を感じる！」「見るたびに新しい発見があって、何回も見ちゃう」「実は『スター・ウォーズ』を知っている人ほど楽しめる作品なんじゃない!?」といった声が寄せられている。本作は初めての作品となる新規ファンも、長年楽しんできたコアファンも全員が楽しめる映画体験となっている。

全フォーマット対象！第4弾来場者プレゼントも決定

マンダロリアンとグローグーのエモい関係に心奪われたファンへ向けて、6月12日（金）より第4弾の来場者プレゼントとして、「マンダロリアン・アンド・グローグー」メモリアルフォトカードをすべてのフォーマットを対象にプレゼントすることが決定した！ グローグーを見守るマンダロリアンと、マンダロリアンを見上げるグローグーをとらえたカードとなっている。

来年は劇場公開第一作目である映画『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』の全米公開から50周年を迎える記念すべき節目の年だ。『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』がついに映画館に帰ってきて、来年2027年5月にはライアン・ゴズリング主演の映画『スター・ウォーズ／スターファイター』が全米公開されることが決定している。7年の時を経て、ここから新たなる伝説の幕開けとなる本作を筆頭に、再び世界中で「スター・ウォーズ」旋風が巻き起こる。

『マンダロリアン・アンド・グローグー』公開情報

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、大ヒット公開中。『マンダロリアン』シーズン1〜3はDisney+（ディズニープラス）にて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.