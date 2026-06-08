サクサ<6675.T>は４日ぶりに急反落している。前週末５日の取引終了後、未定としていた２７年３月期の連結業績予想を発表した。売上高予想は４７５億円（前期比７．７％増）、営業利益予想は１０億円（同５２．１％減）、最終利益予想は１６５億円（同１２．０倍）としており、大幅な営業減益の見通しを嫌気した売りが出ている。３月にニューテックを子会社化したことで既存事業の減益を補って増収となるものの、部材高騰や人件費の増加などにより営業減益を見込む。



あわせて３０年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）を開示。３０年３月期に営業利益５０億円（２６年３月期は２０億８９００万円）、ＲＯＥ（自己資本利益率）８．０％（同４．３％）の達成を目指す。２７年３月期は「事業構造変革期」と位置付け、経営基盤強靱化を図る。同時に事業構造変革に伴うネクストキャリア支援制度（転進支援制度）の実施や老朽化している工場を譲渡する方針、工場の生産機能を移管する新工場の建設に着手することを公表した。また、配当方針については２８年３月期～３０年３月期はＤＯＥ（株主資本配当率）４％又は最終利益から税金負担分を考慮した特別損益合計額控除後の額を基準とする総還元性向１００％のいずれか高い方とするという。



そのほか、サクサと同社子会社のシステム・ケイがセーフィー<4375.T>と映像ソリューション領域で戦略的業務提携に関する基本合意書を締結したと発表した。



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出所：MINKABU PRESS